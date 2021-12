El hilo del doctor Miguel Ángel del Pozo sobre ómicron, que se ha hecho viral: “Los vacunados pueden estar tranquilos”

Mucho se ha hablado y escrito en las últimas semanas de la variante ómicron y de lo que supone: la velocidad a la que se expanda, cómo afecta al organismo, la aparentemente menor gravedad de los síntomas, sobre todo para las personas con la pauta de vacunación completa, el peligro de saturación de la atención primaria ante la avalancha de personas que acuden a su centro de salud o a urgencias, la menor presión hospitalaria y en UCI por la mencionada menor gravedad, la importancia de los test de antígenos, la tan cacareada inmunidad de grupo...

Para tratar de poner un poco de calma, de sentido común y, cómo no, de conocimiento sobre el tema, el pasado viernes, día de Nochebuena, el prestigioso médico e investigador Miguel Ángel del Pozo, especialista en Inmunología, abrió un hilo en Twitter en el que, de forma clara y concisa, explicaba la situación actual de la pandemia, la necesidad del virus de la covid-19 de “mejorar su forma de infectar pero no la de matar o causar daño (si el huésped muere, el virus tb...)”, la bondad de las vacunas... Además, resalta la necesidad de “reforzar la vacunación en el Tercer Mundo (donde no hay vacunas, el virus se transmite sin control y puede seguir mutando a sus anchas. Sería mucho mejor vacunar en países que llevan 0 dosis que no poner una 3ª a los que no lo necesitamos tanto (sí a mayores de 60, inmunodeprimidos, etc)”.

Abro hilo sobre #Omicron para políticos, periodistas alarmistas, tertualianos “todólogos”, amigos que me habéis preguntado estas semanas, y todo el que lo quiera leer.

Lo que hace la inmensa mayoría de virus de la historia, igual q el resto de seres vivos es ADAPTARSE al medio, — Miguel Angel delPozo (@madelpozo67) December 24, 2021

Insisto el doctor Del Pozo en que la variante ómicron, al menos con lo que se sabe hasta ahora, es en la mayoría de los casos similar a un catarro de vías altas, muy similar a los que cogíamos varias veces al año, un tercio de los cuales son otros coronavirus “primos hermanos del SARS-CoV-2. En resumen, solo debemos estar preocupados por los no vacunados o inmunocomprometidos; en el resto va a ser con mucha probabilidad un catarro de vías altas”

Asegura, además, que la nueva variante “puede ser parte de la solución, pues tiene la capacidad de potencialmente infectarnos a todos y contribuir así a la ansiada inmunidad de grupo”.

Pide, eso sí, que no saturemos la atención primarias ni las urgencias, pues eso sí que podría llevar a un aumento de muertes, precisamente por el colapso de esos servicios que implicaría que no se pudiesen atender otras patologías.

Sea como fuera, el tuit se ha hecho viral, se ha compartido cerca de 7.700 veces y ha recibido miles de “me gusta”.

El doctor Miguel Ángel del Pozo es licenciado en Medicina (Universidad de Valladolid, 1991) y Especialista en Inmunología (Hospital de la Princesa de Madrid, 1995), defendió su Tesis doctoral en 1997 (Departamento de Bioquímica, UAM) con un trabajo basado en la función de receptores de adhesión y quimioquinas en la polarización celular y migración leucocitaria durante la inflamación. Durante su estancia postdoctoral en el laboratorio de Martin Schwartz (The Scripps Research Institute, La Jolla, California, 1998-2002) contribuyó a elucidar el papel de las GTPasas de la familia Rho en la regulación de la señalización intracelular de forma conjunta por integrinas, factores de crecimiento y estímulos mecánicos.

En 2002 inició su grupo de investigación independiente como “Assistant Professor” en Scripps, centrándose en la regulación de la señalización intracelular por integrinas, microdominios lipídicos y caveolina. En 2004 fue reclutado por el CNIC como Jefe de Grupo Junior, donde estudia el papel de integrinas, caveolina y Rho/Rac GTPasas en mecanostransducción, tráfico de membranas, migración y proliferación celular. Obtuvo el Premio EURYI (European Young Investigator Award, predecesor del ERC Starting Grant) en el área de Biomedicina en 2004. En 2005 fue seleccionado por EMBO como “Young Investigator” (EMBO YIP) y obtuvo una posición de Investigador Científico del CSIC. Tras sendas evaluaciones científicas, desde 2006 es Jefe de Grupo Senior I (Profesor Asociado) en CNIC y en 2010 promocionó a Senior II (Full Professor o “Catedrático”). Desde 2007 a 2010 fue Jefe del Departamento de Biología Vascular e Inflamación.

En 2007 recibió el premio Beckman Coulter de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) para bioquímicos menores de 40 años, y en 2012 el Premio Ciencias de la Salud de la Fundación Caja Rural de Granada (VIII edición) y el Premio Carmen y Severo Ochoa (XVIII edición).