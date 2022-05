Avanzan en un prometedor tratamiento para la demencia

Las enfermedades neurodegenerativas son la causa más frecuente de demencia en nuestro medio y uno de los problemas de salud más importantes de nuestros días, hasta el punto de que se estima que afecta a más de medio millón de españoles, cifra que se espera que se duplique de aquí al año 2050. Ante esas negras previsiones la Ciencia no cesa en su empeño de dar con la llave de un posible tratamiento que mejore el pronóstico de esta patología. Y en esa ardua labor ahora se ha dado un paso de gigante, ya que un estudio dirigido por la Universidad de Monash (Australia) ha encontrado un nuevo tratamiento prometedor para pacientes con demencia frontotemporal conductual a base de selenato de sodio, tal y como confirma un estudio publicado en la revista científica «Alzheimer’s and Dementia: Translational Research and Clinical Interventions».

La variante conductual de la demencia frontotemporal es una enfermedad destructiva que progresa rápidamente y puede ocurrir en mayores de 35 años. «En estas demencias se reducen (atrofian) los lóbulos frontal y temporal, y se pierden neuronas. Estas áreas del cerebro se asocian generalmente con la personalidad y el comportamiento. Aparece más de un tipo de síntoma, en especial a medida que la demencia progresa. Los signos pueden incluir comportamientos inusuales, problemas emocionales, dificultad para comunicarse, desafíos en el trabajo y problemas para caminar», explica Teresa Moreno, portavoz de la Sociedad Española de Neurología (SEN), quien advierte de que «las demencias frontotemporales suele ser hereditarias y tiende a ocurrir a una edad más temprana: aproximadamente el 60% de las personas con demencia frontotemporal tiene entre 45 y 64 años».

En concreto, esta prometedora investigación mostró que el fármaco a base de selenato de sodio es seguro y bien tolerado en pacientes con este tipo de demencia durante al menos12 meses. «Es importante destacar que la mayoría de los afectados que recibieron este compuesto no mostraron cambios en sus síntomas cognitivos o conductuales y redujeron las tasas de atrofia cerebral durante el periodo de prueba», asegura Lucy Vivash, miembro del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Monash, y autora principal del informe, quien hace hincapié en que «el selenato de sodio aumenta una enzima en el cerebro que descompone de manera efectiva la proteína tau».

El hallazgo resulta halagüeño aunque, tal y como advierte Moreno, «el estudio está en fases iniciales, por lo que habrá que esperar a las siguientes fases del ensayo para conocer si el fármaco bajo investigación ofrece beneficios a largo plazo, sin causar efectos secundarios importantes». La clave del posible éxito de este nuevo fármaco reside en que «el selenato de sodio reduciría la tau fosforilada, que suele ser base fundamental de la demencia frontotemporal, a través de la activación de la enzima proteína fosfatasa 2A», explica Moreno, quien recuerda que «ahora se está probando su eficacia en otras patologías donde la tau hiperfosforilada puede estar involucrada en la cascada neurodegenerativa como la enfermedad de Alzheimer y la lesión cerebral traumática. Estamos a la espera de nuevos resultados para respaldar el uso potencial del selenato de sodio como una nueva terapia para estas patologías».