¿Cuánto tiempo podemos dejar la comida fuera de la nevera en verano?

Aunque parezca mentira, y a muchos les sepa a poco, hace más de un mes que se inicio el verano, lo que significa que llevamos más de cuatro semanas disfrutando de picnics, fiestas en la playa y barbacoas. Sin embargo, el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) estima que 48 millones de personas se ven afectadas cada año por enfermedades transmitidas por los alimentos en los Estados Unidos.

No obstante, se pueden evitar muchas intoxicaciones alimentarias siguiendo algunas reglas básicas sobre la seguridad de los alimentos, como no dejar la comida demasiado tiempo en la mesa de picnic cuando hace calor.

La regla general

Hombre de picnic FOTO: Kimberly Mears @kimberly_erin para Unsplash

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) advierte que no se deben dejar alimentos en el exterior por más de 2 horas, una hora si la temperatura está por encima de los 30ºC. Debido a que las bacterias crecen rápidamente cuando los alimentos están entre los 4 y los 60°C, se refieren a este rango como la “Zona de peligro”. Teniendo en cuenta la regla general de 2 horas/1 hora, aquí hay algunas consideraciones adicionales para algunas de las comidas de verano más populares.

Huevos

Huevo cocido sobre unas tostadas FOTO: La Razón (Custom Credit)

Uno de los platos típicos en esta época del año son los huevos rellenos y la ensaladilla rusa. Sin embargo, los huevos conllevan el riesgo de Salmonella, y se deben tomar precauciones adicionales al almacenarlos y servirlos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) establece que un huevo frío crudo que se deja a temperatura ambiente puede “sudar”, lo que hace que las bacterias se muevan hacia el huevo y, por lo tanto, nunca debe dejarse en el exterior por más de 2 horas. Sorprendentemente, un huevo duro se echa a perder incluso más rápido que uno crudo, y debe refrigerarse dentro de las 2 horas posteriores a la cocción.

Leche

Leche de avellana FOTO: Objetivo Bienestar

Desde el principio de los tiempos, los padres les han gritado a sus hijos que vuelvan a meter la leche en el refrigerador y no les falta razón. Resulta que las bacterias pueden crecer rápidamente en la leche que no se refrigera. Esto es algo a tener especialmente en cuenta si sirve leche con frecuencia a niños pequeños. Por lo tanto, si ese cartón de leche ha estado más de 2 horas fuera de la nevera, es mejor tirarlo.

Pasteles

Pequeños pasteles

Se sentirá aliviado al saber que los pasteles y los productos horneados se pueden dejar en el exterior en un clima cálido sin sufrir ninguna consecuencia, si no contamos que, al dejarlos a la vista de todos, puedan desaparecer rápidamente. No obstante, cualquier producto horneado con glaseado que contenga leche o queso crema, deben cumplir con las reglas para productos lácteos. Sin embargo, algunos sugieren que el alto contenido de azúcar en el glaseado protege contra el deterioro, pero no vale la pena correr el riesgo.