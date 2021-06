Las mejores ensaladas y bowls para sobrevivir al verano en Madrid

Ni por ser sanas, ni por ser ligeras o, al menos, no solo por eso: la razón por la que las ensaladas nos saben tan bien en verano es porque son la opción de comida más refrescante. A ellas se suman ahora, y cada vez con más fuerza, los bowls, combinaciones de ingredientes que armonizan entre sí servidos en boles llenos de color. Así que, si lo tuyo no es cocinar, apunta el nombre de estos restaurantes, porque aquí encontrarás algunas de las mejores ensaladas y bowls de la ciudad y, además, todos cuentan con opciones para dietas veganas y sin gluten:

1. Roots Lamarca

La idea es siempre la misma: boles de comida activa y nutritiva a base de ingredientes ecológicos y sin procesar, de temporada y fruto del trabajo de agricultores locales. Aquí, además, el cliente puede crear su propio bowl eligiendo sus sabores favoritos entre una gran variedad de fuentes de proteínas, granos, vegetales sabrosos y grasas saludables.

Dirección: calle de Fernando VI 10 (1), calle de Ayala 44 (2), calle de la Azalea 1 (La Moraleja) (3) | Horario: todos los días de 9:00 a 22:00 (1 y 3), de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 (2)

2. Honest Greens

Si al concepto de bol saludable le añadimos el carácter gurmé, tendremos como resultado esta marca que, además de la naturalidad de los ingredientes y la protección del medioambiente, valora la creatividad en la cocina. Y es que, estos restaurantes trabajan con experimentados chefs que cambian su menú regularmente, lo que incluye sus deliciosos y sanos garden bowls.

Dirección: paseo de la Castellana 89 (1), calle de Hortaleza 100 (2), El Corte Inglés Castellana (3) | calle Velázquez 123 (4), calle de Serrano 41 (5) | Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 12:00 y de 12:30 a 00:00 y sábados y domingos de 9:30 a 12:30 y de 13:00 a 00:00 (1, 2 y 5), todos los días de 12:30 a 16:30 (3), de lunes a viernes de 8:30 a 11:00 y de 12:00 a 00:00 y sábados y domingos de 9:30 a 12:300 y de 13:00 a 00:00 (4)

3. Bunny’s Deli

Aunque toda su carta es refrescante, la ensalada césar te sorprenderá, porque su ingrediente estrella no es el pollo, sino el kale, una col rizada con múltiples propiedades a la que acompañan en este plato garbanzos ahumados y una cremosa salsa de anacardos. No hay receta que no tenga sus mil y una versiones para reconvertirlas en algo completamente nuevo.

Dirección: calle San Gregorio 17 | Horario: de lunes a sábado de 10:00 a 16:00

4. Superchulo

Este restaurante nacido del sueño de una jovencísima emprendedora tiene un lema por bandera: ¡cuenta colores, no calorías! El arcoiris de ingrediente de su bali bowl, por ejemplo, lo conforman una base de quinoa salteada con cacahuete tostado y aceite de sésamo, espinaca fresca, maíz, ragout de setas y shiitake, tirabeques salteados, edamames y crema de coco-batata.

Dirección: calle de Manuela Malasaña 11 | Horario: de lunes a jueves de 13:30 a 17:00 y de 20:30 a 23:30, viernes de 13:30 a 00:00, sábados de 11:00 a 00:00 y domingos de 11:00 a 23:00

5. Bumpgreen

Y, para terminar, una ensalada cargada de proteína, pero 100% vegetal. El secreto está en un producto sustitutivo de la carne animal de Heura, una innovadora marca española cuya popularidad en todo el mundo no deja de crecer. El plato lo completan una buena ración de arroz integral acompañada de bimo, boniato, calabacín, cilantro, sésamo, aceite de rúcula y salsa curry.

Dirección: calle de Velázquez 11 | Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 00:00 y sábados y domingos de 9:30 a 00:00