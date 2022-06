Estas recetas con frutas y verduras sirven para eliminar líquidos y además te ayudan a perder peso de la mano de un experto

¡Bienvenida al verano! Estos meses comerás fuera y verás que tu alimentación en algunas ocasiones puede ser más pesada, pero eso lo puedes cambiar desde casa. Julio, agosto y septiembre son los meses más óptimos para hacer recetas con frutas y verduras de temporada. El verano nos trae todo el color de las huertas y lo sabores más refrescantes. Porque para esos días de mucho calor, lo mejor es comer varias piezas de frutas con agua, de esta manera notarás un alivio. No hace falta decir que en las siguientes recetas que te vamos a explicar, la sandía y el melón son un básico ambas. No te preocupes, porque no siempre vas a tener que poner siempre estas frutas, hay mucha variedad para añadir toques cítricos o más dulces. Sin embargo, en la verdura no hay tanta variedad, pero toda está riquísima.

Por cierto, antes de enseñarte las recetas que nos enseñó un experto en alimentación, te contamos que aumentar el porcentaje de frutas y verduras en tu dieta, notarás un aumento de energía y bienestar al momento. Como curiosidad, siempre es mejor añadir un tipo de alimentación dependiendo del mes. El clima influye mucho y consigue que los alimentos tengan mayor sabor.

¡Has visto que helado! De nuevo recurrimos a TikTok para encontrar un postre de frutas que sea sano, equilibrado y natural. Seguro que después de ver este plato, vas a querer ponerte el delantal y ser chef todo el verano. José Luis Domecq, nutricionista y chef para eventos privados, nos enseñó tres recetas que vas a querer hacer desde ya.

Falafel de zanahoria con tahini

Falafel de zanahoria. FOTO: Pinterest

¿Te gusta la comida marroquí? José Luis Domecq nos explica cómo hacer un plato típico de la cultura árabe, pero con toque diferente. “Solamente necesitas zanahorias, garbanzos, diente de ajo, harina, comino pimentón semillas de girasol, limón, y aceite” describe los alimentos que tienes que tener y continúa detallando los siguientes pasos “primero de todo tienes que pelar las zanahorias y rállalas. Después añade todos ingredientes para el falafel en un procesador de alimentos y así harás la masa espesa. Divide esta masa en 12 bolitas y mételo en el horno durante 24 minutos. Si quieres que salga bueno, incorpora semillas de Linwoods”.

Tarta de melocotón

Tarta de melocotón y queso. FOTO: Pinterest

¿Tarta en verano? Claro, que sí y más si es la tarta que nos explica el experto. “En esta receta vas a entender que se puede tomar un postre y además sano”, indica y detalla que para la receta necesitamos “galletas, mantequilla, melocotones, mascarpone, azúcar y extracto de vainilla. A continuación tienes que hacer la masa de la galleta que estará reposando en la nevera unos 10 minutos. Mientras tanto, tienes que ir limpiando los melocotones para partirlos y triturarlos. Añade mascarpone y el extracto de la vainilla a los melocotones. Finalmente, cubre la masa de la galleta con la mezcla y deja que enfríe”.

Ensalada de pepino y rábano

Ensalada de pepino y rábano. FOTO: Pinterest

La última receta es la más fácil y rápida. “Aquí solo tienes que levar el rábano y el pepino, para posteriormente cortar la verdura en rodajas muy finas. Yo recomiendo añadir guisantes, porque queda muy bien y da un sabor diferente”, señala el experto. Esta receta es ideal para llevarla a la oficina.