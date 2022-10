¿Qué es un trasplante en asistolia?

FOTO: University of Maryland School of

La pandemia consiguió trastocar por completo los sistemas de salud mundiales. Tras la aparición del coronavirus todo quedó de lado por culpa del dichoso virus. Los trasplantes, por ejemplo, se vieron trastocados por completo a causa del colapso hospitalario por la necesidad de atender a todos los pacientes contagiados de la covid.

Sin embargo, en el último año la actividad mundial de trasplante de órganos se ha recuperado. Así, esta ha crecido hasta un 13,6% en 2021. La adaptación de los programas de donación y trasplante a la situación sanitaria causada por la Covid-19 ha permitido que la actividad se haya recuperado en la mayoría de países que cuentan con esta prestación sanitaria, también en España que es todo un referente.

Así las cosas, el último informe del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) arrojó unos grandes datos para España. Según el Observatorio Mundial España realiza una gran labor a la donación de órganos: nuestro país aportó el pasado año el 22% de las donaciones de órganos de la UE y el 5% de las registradas en el mundo. Cabe destacar, que España apenas representa el 10,6% de la población europea y el 0,6% de la mundial.

Además, en lo que respecta a la actividad trasplantadora, España alcanzó una tasa de 102,4 trasplantes por millón de población (p.m.p) en 2021, una cifra que sólo superó Estados Unidos, con 126,8 trasplantes p.m.p.

Trasplante en asistolia

Gracias al gran nivel existente en España suelen darse casos innovadores a nivel mundial. El último ejemplo se ha dado en el Hospital Universitario La Paz de Madrid que ha realizado por primera vez en el mundo un trasplante de intestino, multivisceral, procedente de una donación en asistolia controlada pediátrica a una niña de 13 meses con fracaso intestinal diagnosticado desde su primer mes de vida, que ya ha sido dada de alta y se encuentra en “perfecto estado de salud”.

Así las cosas, una donación en asistolia es la cesión de órganos y tejidos que proceden de una persona a la que se le diagnostica la muerte tras la confirmación del cese irreversible de las funciones cardiorrespiratoiras. Esto se produce con la ausencia de latido cardiaco y de respiración espontánea durante más de cinco minutos.

No obstante, la persona donante debe cumplir los requisitos generales. Así, aquellas personas fallecidas por cese irreversible de la función cardiorrespiratoria que no padezcan enfermedades oncológicas ni infecciosas transmisibles serán aptas. Además, se deben tener en cuenta dos factores. Por una parte, “el tiempo de isquemia caliente, esto es, el tiempo que transcurre desde la parada cardiaca hasta que se adoptan las medidas para preservar los órganos. Por otra, el tiempo de preservación del cuerpo del donante hasta que comienza la extracción de órganos, que no es indefinido”, como expone el Gobierno de Navarra.