El placebo puede reducir el sentimiento de culpa, dice un estudio

FOTO: C G Santos

Investigadores de la Universidad de Basilea, en Suiza, han demostrado que los placebos pueden ayudar a reducir el sentimiento de culpa adaptativo, incluso si se administran abiertamente.

Para llevar a cabo su estudio, publicado en la revista científica «Scientific Reports», se pidió a los participantes que escribieran sobre alguna ocasión en la que hubieran hecho caso omiso de normas de conducta importantes o hubieran tratado injustamente, herido o incluso dañado a alguien cercano. La idea era que siguieran sintiéndose mal por la situación elegida. A un primer grupo les dieron pastillas placebo diciéndoles engañosamente que se trataba de un medicamento real, mientras que a un segundo grupo les dijeron que les habían dado un placebo. A ambos les dijeron que lo que les habían dado sería eficaz contra el sentimiento de culpa. Un tercer grupo no recibió ningún tratamiento. La culpa se redujo significativamente en los dos primeros en comparación con el que no recibió medicación. Todos los participantes estaban sanos, no padecían trastornos psiquiátricos ni estaban en tratamiento con psicotrópicos.

Barato y sencillo

Ahora, habrá que seguir investigando si es posible tratar con placebos los sentimientos de culpa desadaptativos, es decir, cuando son irracionales, desproporcionados y se prolongan. Estas emociones pueden afectar a la salud y son también, entre otros, un síntoma común de la depresión. Para Dilan Sezer, autor principal del estudio y investigador de la División de Psicología Clínica y Psicoterapia de la Universidad de Basilea, una cosa es segura: «Utilizar placebos sería una opción de tratamiento barata y sencilla para muchas dolencias psicológicas y físicas». Aún no se sabe si también son posibles efectos similares con otros estados de ánimo.