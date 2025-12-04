La alerta de los médicos rehabilitadores en España: las listas de espera empujan a los pacientes a "buscarse la vida"

Los médicos rehabilitadores de España han lanzado una advertencia a través de un comunicado oficial remitido a los medios de comunicación. En él, señalan que las largas esperas para ser valorados por un especialista del gremio están llevando a muchos pacientes a "buscarse la vida" y recurrir a tratamientos sin la orientación adecuada.

El documento se ha difundido coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Firmado por la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), a través de su presidenta, la Dra. Helena Bascuñana, la entidad pide una reacción urgente de las administraciones para reforzar plantillas, modernizar infraestructuras y apostar decididamente por la prevención.

En ese contexto, SERMEF subraya que el aumento de la discapacidad ligada al envejecimiento y a las enfermedades crónicas está disparando la demanda de Rehabilitación hasta niveles que "desbordan la capacidad del sistema sanitario actual". Como consecuencia, cada vez más personas con discapacidad o secuelas funcionales afrontan listas de espera para ser valoradas por médico rehabilitador, lo que les empuja a buscar alternativas por su cuenta.

"Hoy sabemos que la discapacidad no está solo en la persona, sino en las barreras que encuentra para estudiar, trabajar, comunicarse o participar en su comunidad. Pero cuando el sistema tarda demasiado en ofrecer Rehabilitación, añadimos una nueva barrera: el tiempo", explican los especialistas, que insisten en que no actuar genera "más dependencia evitable y más sufrimiento para las personas y sus familias".

Nos situamos en un modelo de derechos

La institución recuerda que la discapacidad no es un "defecto individual", sino el resultado de la interacción entre una condición de salud y un entorno que puede facilitar o limitar la participación, tal y como recoge la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la OMS.

En las últimas décadas, el concepto de discapacidad ha experimentado un cambio profundo. Del modelo asistencial de los años 70, centrado en el déficit y la institucionalización, se ha pasado a un paradigma de derechos consolidado con la Convención de la ONU de 2006 y la legislación española posterior.

La CIF ha contribuido decisivamente a este giro al desplazar el foco del "defecto" a la función, la actividad y la participación. "No se mide solo la enfermedad, sino cómo vive la persona, qué barreras encuentra y qué facilitadores tiene a su alcance", explica la SERMEF. Por eso, "la misma lesión puede tener consecuencias muy distintas según el entorno y los apoyos".

Además, los especialistas en Medicina Física y Rehabiltiación señalan que la actitud personal también importa, pero sin caer en culpabilizaciones". Mientras que la autoeficacia y la participación activa ayudan, el paternalismo y el capacitismo siguen siendo lastres sociales invisibles.

Largas listas de espera en España

Pese a este avance conceptual, los servicios de Rehabilitación trabajan hoy "al límite". En España conviven más de cuatro millones de personas con discapacidad y en uno de cada cinco hogares vive al menos una persona con limitaciones funcionales. "El envejecimiento, la cronicidad y las secuelas musculoesqueléticas y neurológicas hacen crecer cada año la demanda, mientras los recursos no lo hacen al mismo ritmo", reivindican

"Y, cuando la Rehabilitación empieza tarde, las posibilidades de recuperar capacidades disminuyen, aumenta la dependencia y se complica la prevención de efectos secundarios", advierte SERMEF.

En este escenario, el papel del médico rehabilitador se vuelve decisivo. Este profesional evalúa la función global del paciente, diseña y coordina planes terapéuticos complejos, lidera equipos multidisciplinares, prescribe tecnologías de apoyo y actúa como puente entre el ámbito sanitario y el social.

La SERMEF señala que el médico rehabilitador trabaja haciendo un pregunta clave, "¿qué necesitas para hacer lo que para ti es importante?", que resume un enfoque centrado en la función y en la vida real de las personas. La Rehabilitación, recuerdan, es "una herramienta transformadora que requiere continuidad asistencial, espacios adecuados, equipamiento actualizado y profesionales suficientes".

La tecnología —robótica, telemedicina, telerehabilitación y herramientas digitales— ya es una aliada imprescindible, especialmente en un contexto de alta demanda. Pero falta implementarla de forma igualitaria.

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, SERMEF solicita reforzar las plantillas, incorporar la CIF de manera sistemática en la planificación sanitaria, modernizar la infraestructura tecnológica, impulsar la prevención desde edades tempranas, combatir el estigma y escuchar activamente a las personas con discapacidad en el diseño de políticas y servicios.

"La discapacidad no es una etiqueta fija; es una realidad dinámica que podemos transformar si cambiamos la forma de mirar y de organizar los recursos", concluye la sociedad científica. Según SERMEF, la actitud personal, la CIF y el trabajo coordinado de los equipos de Rehabilitación son herramientas claves para una sociedad más justa, accesible e inclusiva.