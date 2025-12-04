Pediatras y enfermeras denuncian que Sanidad les "borra" del Plan de Atención Primaria 2025-2027

Las principales organizaciones de pediatras y enfermeras pediátricas de Atención Primaria han manifestado este jueves su desconcierto y malestar ante lo que consideran un "vacío inexplicable" del Ministerio de Sanidad en la presentación del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027.

Un plan que, paradójicamente, pretende reforzar la longitudinalidad, esa relación estable y continuada entre la ciudadanía y sus profesionales de referencia, pero que, según denuncian, no reconoce explícitamente a dos figuras clave en la atención a la infancia: los pediatras y las enfermeras pediátricas.

Unidas en su postura, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), la Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP), la Federación de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP) y la Sociedad Española de Enfermería Neonatal (SEEN) se han mostrado "sorprendidas".

El motivo es que en la exposición del Ministerio desaparecen de la ecuación los profesionales específicamente formados para atender a niños y adolescentes, a pesar de una reunión reciente entre las partes. La nota técnica del Ministerio propone que la organización de la Atención Primaria se base en "microequipos" formados por médico de familia, enfermera y administrativo, concebidos como unidad básica para el seguimiento longitudinal. Nada se dice, lamentan, de pediatras ni de enfermeras pediátricas.

Piden explicaciones y que el olvido sea "accidental"

Las asociaciones recuerdan que, precisamente en la infancia, la longitudinalidad tiene un impacto directo: reduce ingresos hospitalarios, disminuye las urgencias pediátricas y fortalece el vínculo con las familias. Por eso, los presidentes de AEPap, Pedro Gorrotxategi, y de SEPEAP, Cristóbal Coronel, esperan que la ausencia sea solo "un olvido accidental" y no la señal de un cambio deliberado. "No queremos pensar que se pretende que niños y niñas no sean atendidos por los profesionales mejor formados para ello", advierten.

Las organizaciones también reprochan a Sanidad que recurra como referencia normativa al Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud de 1984 sin tener en cuenta que ese mismo texto reconoce expresamente a los pediatras y a los profesionales de enfermería pediátrica como parte esencial de los equipos de Atención Primaria. Una mención que, subrayan, contrasta con el silencio del nuevo Plan.

Las enfermeras pediátricas defienden su papel especialista

La inquietud no es nueva. Hace solo unas semanas, con motivo del Día Mundial de la Infancia, la AEPap reclamó "blindar la Pediatría en Atención Primaria" para proteger la salud infantil en España. Las asociaciones de enfermería pediátrica comparten esta preocupación y denuncian que tampoco ellas aparecen en la propuesta del Ministerio ni en documentos de diversas organizaciones de enfermería comunitaria.

Por eso, las presidentas de la AEEP, Isabel María Morales Gil; de FEDAEP, Diana Flórez Rodríguez; y de SEEN, Leticia Bazo Hernández, han vuelto a recordar que llevan años defendiendo la "presencia indispensable" de la enfermera pediátrica en todos los niveles asistenciales. Su papel, insisten, es "insustituible" en Atención Primaria, donde resulta esencial para garantizar cuidados seguros, específicos y de calidad a la población infantil y adolescente.

La crítica adquiere mayor peso si se tiene en cuenta que el propio Ministerio subrayó recientemente —durante la Jornada sobre Seguridad del Paciente celebrada en septiembre— que desde el inicio de la vida los niños deben ser atendidos por profesionales especialistas en Pediatría para garantizar la máxima seguridad y calidad asistencial. Una afirmación que, según las organizaciones pediátricas, choca frontalmente con la omisión actual.