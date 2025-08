Blanca García-Orea, nutricionista: “Los frutos secos son grasas buenas, pero tampoco hay que pasarse”

A todo el mundo le entra la tentación de picar entre horas en algún momento, es inevitable. Cuando está en casa tumbado viendo la televisión, uno empieza a sentirse tentado a acercarse a la cocina y darse algún capricho. Hay opciones clásicas para estos aperitivos o comidas entre horas como las patatas fritas o las aceitunas, pero muchas personas optan por uno considerado más saludable, los frutos secos.

Estos alimentos con bajo contenido en agua pueden ser de muchos tipos, pero todo tienen algo en común, son un vicio. Una vez se empieza a comerlos es muy difícil parar. Aunque son un alimento sano, es importante controlar las cantidades. Esto lo explica la nutricionista Blanca García-Orea, que cuenta con un millón y medio de seguidores en Instagram, red social en la que sube contenido para ayudar al bienestar de sus seguidores.

Los frutos secos, saludables pero con cabeza

La nutricionista explica lo siguiente al comenzar el vídeo: "Los frutos secos son una de las grasas más saludables que puedes comer". Sin embargo, alerta: "Que un alimento sea saludable no quiere decir que no sea calórico". Por tanto, lanza este consejo: "Si quieres perder peso, tienes que tener cuidado con la cantidad de frutos secos que comes". Blanca García-Orea señala que la cantidad ideal de frutos secos es 100 gramos.

Estas cantidades equivalen a 100 gramos de frutos secos

Tras referenciar la situación y explicar cómo se debe comer este tipo de alimento, pasa a explicar cuánto supone 100 gramos de cada fruto seco, que no es igual y no siempre es sencillo ni se dispone de un peso para medir. Aclara que es algo aproximado, que no es necesario que sea algo totalmente exacto: "No se trata de ir contando los frutos secos ni contar kilocalorías que comes pero esto te puede dar una idea de si te estás pasando o no". Estas son las cantidades:

Empieza con uno de los más típicos: "Si hablamos de nueces, 100 calorías son cuatro unidades de nueces enteras o, lo que es lo mismo, ocho mitades". Tras ello, pasa a otro bastante habitual como los anacardos: "Para llegar a 100 calorías con anacardos podríamos comer hasta 12 unidades, que es como un puñadito". Para los fanáticos de las almendras es algo similar: "100 calorías de almendras serían unas 14 almendras, que también es como un puñadito de la mano cerrada".

Otro de los más comidos, aunque su precio suele ser algo más elevado, son los pistachos: "En cuanto a pistachos, para llegar 100 calorías deberíamos comer hasta 35". Cantidad mucho menor es con las nueces de macadamia: "Con solo tres nueces ya llegaríamos a las 100 calorías". Vuelve a los puñaditos con las avellanas: "14 avellanas ya serían esas 100 calorías". Como se menciona anteriormente, no tienen que ser cantidades exactas.

Cuidado con los excesos

No hay debate en que los frutos secos son saludables y que es preferible respecto a otros alimentos, pero no significa que haya barra libre. El mensaje de Blanca García-Orea sobre la alimentación se resume en la siguiente frase: "Que un alimento sea bueno no quiere decir que no sea calórico y podría frustrar tu pérdida de peso".