Bloqueando el overbooking con la mente

Todos pasamos por problemas inesperados que se convierten en días caóticos y frustrantes. Cuando, en medio del caos, asientas, das por hecho que es un mal día y crees que nada puede ir peor, de pronto resulta que sí, algo siempre puede ir a peor. Miles de médicos y estudios le dan un poder incalculable que muchas veces nos cuesta creer porque no vemos más allá de los hechos (buenos y malos) que vamos viviendo.

El primer impulso al pasar por un conflicto es la queja, siendo muchas las personas que podrían pasar horas peleando o quejándose frente al «¿por qué me pasó esto?», cuando, en términos de realidad, no hay nada que se pueda hacer al respecto. Hace poco tuve el típico problema con una aerolínea. Me di cuenta de que los tripulantes están entrenados para justificar las negligencias de la empresa con una soberbia gigante, olvidándose de que un viaje, por corto que sea, implica dinero, emociones y acontecimientos importantes. ¿Nos hemos dado cuenta del tiempo que se pasan los tripulantes justificando y resolviendo? Aunque antes no lo había considerado, quizá esta es una estrategia de empresa para tratarnos con menor justicia y compensarnos menos por sus acciones. Siguiendo los principios básicos de Joe Dispenza, hay que darle el poder a nuestra mente para que asuma un problema y lo dé por finalizado. Como él dice: «Donde colocas tu atención, colocas tu energía. Si puedes volverte consciente de tus pensamientos y permanecer presente con una idea, empiezas a reconfigurar tu cerebro».

Si nos pasamos más tiempo del debido quejándonos, la solución tardará más en llegar y se creará un ambiente aún más hostil que podría generar más problemas y menos soluciones, con lo cual, un mal día se convierte en uno peor. La diferencia de una persona resolutiva es todo lo contrario: es asumir el problema y bloquearlo sin esperar que algo más pueda salir peor. La idea de que algo pueda salir mal no debe existir cuando confiamos en el poder de nuestra mente. Ser consciente de que nuestras palabras y pensamientos crean realidad es un proceso apasionante, pero requiere de tiempo para poder entrenarse. Para quienes busquen empezar a trabajar su mente, el Club Dark Femenine Energy reunirá este viernes a un grupo de empresarias en un mentoría con show cooking, donde dará una ponencia sobre la neuroplasticidad y la resolución de conflictos a nivel personal y profesional.