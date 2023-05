¿La mejor hora para hacer ejercicio? Científicos españoles sorprenden y dicen que da lo mismo

Encontrar la franja horaria ideal para realizar ejercicio puede suponer un auténtico rompecabezas. Algunas personas prefieren pegarse el "madrugón" para acudir a su puesto de trabajo con las pilas cargadas. Otras, optan por dejarlo para la noche, una vez se ha concluido con las obligaciones del día. Tanto si quieres comenzar a practicar deporte como si llevas un tiempo entrenando, es posible que esta pregunta te haya asaltado la mente: ¿Cuál es la mejor hora del día para hacer ejercicio? ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche?

Pues, atención, porque un grupo de investigadores españoles acaba de publicar un estudio en el que han concluido que da lo mismo. Liderado por científicos de la Universidad de Granada, el trabajo concluye que la hora del día a la que se practica ejercicio no influye en los efectos inmediatos de esa actividad sobre la presión arterial y la glucosa, por lo que recomiendan adecuar la práctica a gustos o hábitos y no mirar el reloj.

El equipo ha analizado 22 trabajos publicados sobre si es mejor hacer ejercicio por la mañana o por la tarde, para elaborar un metaanálisis que ha concluido que no hay diferencias marcadas por el reloj. Esta investigación, publicada en la revista Journal of Science and Medicine in Sport, cuenta con la colaboración del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.Granada) y el Centro de Investigación Biomédica en Red, Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) de Instituto de Salud Carlos III.

Todo tiene que ver con el reloj molecular

Según los investigadores, las células del cuerpo poseen "un reloj molecular" que controla los procesos metabólicos. Se trata de un marcador que está en constante interacción con los estímulos del exterior, los ritmos de sueño alterados o los horarios irregulares que contribuyen a la aparición de enfermedades cardiovasculares.

El ejercicio es un factor protector contra estas enfermedades, según esta revisión sistemática que tenía como objetivo optimizar los efectos del ejercicio como herramienta en la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

"El ejercicio tiene un efecto reductor de la presión arterial a corto plazo tanto en la mañana como en la tarde. También causa un aumento de la glucosa en sangre independientemente de la hora del día. Este aumento inmediato de la glucosa parece ser mayor por la mañana cuando se trata de personas con diabetes, aunque no se ha podido confirmar estadísticamente", explica la autora principal del trabajo, Raquel Sevilla Lorente, experta en fisiología celular y profesora en el Instituto de Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Granada.

Además, los investigadores apuntaron que en los trabajos analizados se incluyen ejercicios de diferentes tipos e intensidades, y también los participantes varían en peso y talla, estado de salud o nivel de condición física, aunque hay pocos estudios realizados con mujeres.

Estudios que apoyan que la hora influye

Por contra, hay estudios y voces expertas que parecen apoyar la teoría de que el horario importa. No en cuanto a la presión arterial o la glucosa, sino en cuestiones como el metabolismo. Por ejemplo, un trabajo publicado en la revista PNAS y llevado a cabo en raatones, constató que existían "diferencias notables" en la hora a la que se realiza ejercicio sobre el metabolismo del tejido adiposo. Y así, este equipo científico repartido entre el Karolinska Institutet de Suecia y la Universidad de Copenhague en Dinamarca, reveló cuál era, según ellos, "el momento ideal para practicar deporte y quemar más grasa".

Además, la doctora Beth Frates, de la Facultad de Medicina de Harvard, apunta diferencias entre salir a correr por la mañana, por la tarde o por el día, que puedes consultar en este artículo. En cualquier caso, parece que se necesitarán más estudios en el futuro para dilucidar la respuesta.