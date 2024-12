La curiosa historia de por qué los huevos se venden refrigerados en Estados Unidos

La alimentación, la actividad física y el descanso son los tres pilares fundamentales para tener una vida saludable. Si nos centramos en el primero, las investigaciones sugieren que debemos nutrirnos de alimentos de calidad que tengan gran valor nutricional para tener una vida en condiciones y una esperanza de vida más alta. Para ello es primordial cuidar el estado de conservación de los alimentos, pues hay algunos que durante su transporte o tiempo de venta pueden ver afectadas sus propiedades.

Por falta de higiene o mala conservación de los alimentos se pueden contraer distintas enfermedades. Un claro ejemplo de esto fue el botulismo que incrementó el año pasado por el consumo de ciertos alimentos. La salmonelosis es otro tipo de enfermedad que se contagia a través del consumo de alimentos o agua contaminados y por el contacto con personas o animales infectados. La intoxicación alimentaria es otra que podemos sufrir por mala conservación o estado de los alimentos. Aunque hay muchas más, estas tres son de gran relevancia en nuestro país y especialmente una de ellas es la causante de que en Estados Unidos se obligue a conservar los huevos en la nevera, mientras que en España no.

Estados Unidos y la política del huevo

En Estados Unidos, el encargado de regular la administración de alimentos y medicamentos es la FDA (Food and Drug Administration), y según esta, no es seguro dejar los huevos fuera de la cadena de frío más de dos horas. Esto no es por mero placer o por costumbre, sino por la política de seguridad alimentaria. La FDA explica que los son alimentos susceptibles de estar contaminados por salmonella antes de salir de la granja, pues las propias gallinas pueden estar infectadas pero no enfermas. Es por esto por lo que la organización exige a los granjeros lavar, desinfectar y refrigerar los huevos antes de su venta.

Este proceso de limpieza y desinfección también acarrea inconvenientes, y es que al eliminar los rastros de bacterias de las cáscaras del huevo, también eliminamos parte de la protección natural del huevo. Por lo que los huevos deben ser refrigerados de inmediato para evitar que acojan nuevas bacterias, pues la salmonella crece en temperaturas entre 4º y 60º. De esta manera, según la FDA si los huevos se conservan a temperaturas inferiores a 4º, pueden mantenerse hasta cinco semanas en la nevera.

España y su política del huevo

Por otro lado, está la situación de España, que en realidad se rige por normativa europea. En nuestro país la recomendación es exactamente la contrario: no refrigerar los huevos. Desde la década de los 70 este método no se usa en Europa, y es que en la UE se inició un proceso de vacunación generalizada de gallinas contra la Salmonella, por lo que no es necesario refrigerarlos. el momento esta política de seguridad alimentaria ha sido efectiva, reduciendo el número de intoxicaciones al año. Un ejemplo de ello fue Reino Unido, que tras implementar estas vacunas pasó de 14.000 casos de intoxicación en 2002, a tan solo 8.000 en poco tiempo.

Aunque las organizaciones no aconsejan la refrigeración de los huevos, esta práctica puede realizarse para alargar la vida de estos, pasando así de 21 días de media a 50 días. El único inconveniente que puede llegar a tener es que los huevos puedan absorber olores y sabores de otros alimentos vecinos.