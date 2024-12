Estos son los dos alimentos que aumentan el riesgo de sufrir cáncer, según una dietista oncóloga

Las enfermedades son algunas de las cosas a las que más se les teme, y más si se habla del cáncer. A día de hoy, los estudios siguen avanzando y, como consecuencia de ello, el público puede estar más concienciado sobre qué decisiones tiene que tomare en su día a día para garantizar la seguridad y el bienestar de su salud, porque, inevitablemente, "la salud siempre es lo primero".

Las últimas cifras han arrojado que, durante el 2022, hubo un total de 280.100 casos de personas que padecían cáncer, según publicó la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) en un documento PDF titulado: 'ESTIMACIONES DE LA INCIDENCIA DEL CÁNCER EN ESPAÑA, 2022'. A su vez, aseguran que los casos varían en función del "grupo de edad. Entre los más jóvenes (0-44 años) el número es de 15.940 (5,7%); entre los de mediana edad (45-64 años) es de 98.033 (35,0%) y entre los de edades más avanzadas es de 166.127 (59,3%)".

Por otro lado, la Fundación Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) también ha publicado otro documento PDF titulado: "Las cifras del cáncer en España 2024"; donde aseguran que "en el año 2024 se estima que alcanzará los 286.664 casos según los cálculos de REDECAN, lo que supone un ligero incremento". También añaden que las estimaciones deben entenderse como la incidencia que habría este año 2024 si no existieran factores que hubieran alterado o todavía alteraran las posibilidades diagnósticas del sistema sanitario", como por ejemplo el Covid-19.

El cáncer colorrectal es el tumor maligno más frecuente en España y el segundo en la tasa de mortalidad DREAMSTIME LA RAZÓN

¿Cuáles son los factores que pueden aumentar la presencia del cáncer?

De forma inconsciente, es probable que más de uno haya consumido algún producto que aumente las posibilidades de padecer cáncer en un futuro. La mejor solución para ello es basar la alimentación en una dieta equilibrada, vigilando todos los productos que se ingieren para no arrepentirse en unos años.

No todo se reduce al ámbito alimenticio, ya que existen otros factores que se pueden evitar y otros que desafortunadamente no. Uno de los que no se puede impedir es, por ejemplo, la edad, ya que el paso de los años termina debilitando el cuerpo humano. Sin embargo, los que sí que se pueden dejar de lado y así asegurarse de que la salud se verá fortalecida son los siguientes: el tabaco, el exceso de luz solar, la obesidad, la radiación, los gérmenes o las sustancias infecciosas del medio ambiente, aunque existen muchos otros que también son muy perjudiciales, y así lo ha confirmado una especialista en redes sociales.

Estos son los dos alimentos que aumentan las posibilidades de tener cáncer

Nichole Andrews, dietista oncóloga, ha hecho una publicación en su cuenta de Instagram donde ha asegurado cuáles son los dos únicos alimentos que aumentan el riesgo de padecer cáncer; la especialista tiene casi 320.000 seguidores en esta red social. También ha explicado que son más consumidos por el público durante los fines de semana y que no es cierto todo lo que dicen los demás sobre otros alimentos que también pueden fomentar la aparición de esta enfermedad.

"Esa es toda la lista. Podéis consumir refrescos light, sustitutos artificiales del azúcar, aceites vegetales, panes, azúcar... lo que queráis, cualquier cosa que estén demonizando estos días se pueden consumir", declara durante el vídeo. Aunque tan solo son dos productos, esta es "la lista completa" que, según la dietista Andrews, aumentará la posibilidades de tener cáncer:

El alcohol

El consumo de alcohol es la primera causa de cáncer de hígado Freepik

Según el National Cancer Institute (Instituto Nacional del Cáncer), el alcohol pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer "de muchas maneras". La descomposición del alcohol en el organismo produce el compuesto que es conocido como el acetaldehído "una toxina que varias organizaciones clasificaron como un probable causante de cáncer en las personas".

El factor que emplean para explicar por qué el alcohol favorece la aparición de este tipo de enfermedad es el siguiente: "La descomposición del alcohol produce especies reactivas de oxígeno, unas moléculas que también se conocen como radicales libres. Estas moléculas a veces dañan el ADN, y se producen cambios genéticos que podrían hacer que la célula se vuelva cancerosa".

La carne ultraprocesada

La industria de la comida ultra-procesada avanza en la comercialización de proteína sintética como «alternativa saludable» a la carne natural, bajo el argumento de que contamina menos y protege más el medio ambiente La Razón

Por su parte, la carne ultraprocesada presenta otros motivos que demuestran la razón de sus efectos negativos contra el organismo. Según la protagonista de la publicación en Instagram, son estos: "El primero, los nitratos, que se añaden a las carnes procesadas. El segundo, las carnes ahumadas contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos, que se consideran cancerígenas. Tercero, las carnes procesadas se cocinan a altas temperaturas. Y cuarto, la presenta del hierro hemo, encontrado en la carne roja".