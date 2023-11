Descongele alimentos en solo unos minutos con este truco para microondas

Vivir en el siglo XXI ofrece una enorme cantidad de ventajas. Una de las más notables es la posibilidad de congelar y descongelar alimentos a nuestra conveniencia. Esto nos permite conservar y disfrutar de nuestros alimentos, sin la preocupación de que se estropeen. Estos productos, si se manejan adecuadamente durante el proceso, mantendrán su valor nutricional y seguirán siendo igual de saludables, aun después de haber estado en el congelador por meses.

Sin embargo, para asegurarnos de que los alimentos mantengan su calidad, no solo debemos tener cuidado con cómo los congelamos, sino también con cómo los descongelamos. Descongelar alimentos a temperatura ambiente puede parecer una opción conveniente, pero en realidad es una práctica que puede poner en peligro nuestra salud y la de nuestra familia, porque en una cocina doméstica puede alcanzar con facilidad temperaturas que son consideradas de alto riesgo para la conservación de los alimentos.

Estas temperaturas pueden favorecer el crecimiento de microorganismos que causan infecciones alimentarias mientras el producto se descongela. Por lo tanto, se recomienda descongelar la comida en la nevera, que es el método más seguro. De hecho, es la única opción viable, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, cuando se trata de pescados.

Sin embargo, este método tiene una inconveniente: es bastante lento y requiere que planifiquemos nuestros menús con suficiente antelación… y no siempre disponemos de 24 horas para esperar a que los alimentos se descongelen y estén listos para su consumo.

Otra opción es descongelar la comida sumergiéndola en agua. Es un poco más rápida que la anterior, pero aun así no es la más rápida. Para hacerlo de manera segura, debemos usar agua fría, lo que retrasa el tiempo que el producto tarda en alcanzar la temperatura ambiente. Por estas razones, si nos encontramos en un apuro de tiempo, podemos recurrir al uso del microondas. No solo es una opción rápida para descongelar los alimentos, sino que también es ideal para caldos o guisos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que no es la mejor opción para alimentos crudos, ya que el microondas puede cocinarlos durante el proceso de descongelación.

Para descongelar alimentos en el microondas de manera efectiva, hay un truco que funciona a la perfección:

El truco del vaso de agua

Las moléculas de agua en un alimento congelado interactúan de manera diferente con las microondas en comparación con las de un alimento no congelado, debido a que las primeras se encuentran en estado sólido y las segundas no. Así lo explica la Fundación Alicia en su libro "Cocina con Microondas", indicando que el agua en estado líquido es significativamente más reactiva a las ondas que la que se encuentra en estado sólido: “La poca agua libre que se va descongelando durante el proceso es la que recibe el mayor impacto de las microondas, y por ese motivo puede provocar que un producto empiece a descongelarse por las puntas y que estas queden sobrecocidas”, explica el libro.

Para prevenir este efecto, se puede introducir un vaso de agua en el horno de microondas, junto al alimento que se desea descongelar. El agua del vaso atraerá la mayoría de las ondas, permitiendo que el producto reciba las ondas de forma más homogénea. De esta forma, se evita que las esquinas o las partes más expuestas del alimento se cocinen, mientras que el centro permanece congelado.

Por último, es importante que recordemos que esta no es la opción ideal para descongelar los alimentos. Si tenemos tiempo, lo mejor es que nos planifiquemos con antelación y que pasemos los alimentos que vayamos a comer del congelador a la nevera la noche anterior. De esta forma, los alimentos tendrán suficiente tiempo para descongelarse de manera segura y efectiva, manteniendo su calidad y seguridad para el consumo.