Un doctor asegura que este alimento "mata a millones de personas al año" y que los ultraprocesados "hackean tu mente"

José Abellán, cardiólogo y creador de contenido con más de 674.000 seguidores en Instagram, ha desatado una ola de reacciones tras su intervención en el canal de YouTube 'The Wild Project'. En la conversación, el doctor apunta directamente a un "alimento asesino" como motor de "millones de muertes al año": las bebidas azucaradas, que incrementan el riesgo de diabetes, factor de riesgo a su vez de cáncer y enfermedades cardiovasculares.

El experto parte de la constatación de que en los últimos cuarenta años los casos de obesidad se han multiplicado por siete en el mundo. La causa principal, explica, es un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético. En este panorama, los ultraprocesados ocupan un lugar destacado, ya que concentran azúcares simples de mala absorción, exceso de sal, aditivos y escasez de minerales esenciales como magnesio u omega 3, todo lo cual alimenta la inflamación crónica y la enfermedad arterial.

Abellán profundiza en el mecanismo más "perverso" de estos productos: su capacidad para alterar el sistema natural de saciedad. "Tu cuerpo está diseñado para procesar alimentos de la naturaleza; cuando come un alimento completo, sabe cuántas calorías ha recibido y activa la señal de basta. Los ultraprocesados rompen ese sistema porque no son completos: tu cerebro no interpreta bien lo que ingieres y terminas comiendo más", resume. El resultado es un círculo vicioso que facilita la obesidad, la inflamación y, a la larga, la acumulación de grasa visceral y placas de ateroma.

El postre que siempre cabe: cómo se rompe la saciedad

Para ilustrar el fenómeno, el cardiólogo recurre a una escena cotidiana: "A todos nos ha pasado estar hinchados y, cuando llega el postre, hacer hueco". Explica que en un entorno ancestral encontrar algo muy dulce era "un seguro de supervivencia", por lo que el cuerpo desarrolló mecanismos para aprovecharlo. Los ultraprocesados, abundantes en azúcares libres y grasas refinadas, explotan esa vía evolutiva y desplazan del menú a frutas, verduras, legumbres y grasas saludables que sí aportan saciedad real y nutrientes cardioprotectores.

La intervención de Abellán coincide con la línea de las universidades españolas, que subrayan la importancia de una dieta equilibrada, saludable, agradable, económica y segura. El cardiólogo añade un matiz: sin reducir ultraprocesados, cualquier guía nutricional queda coja. "Probablemente gran parte de la enfermedad cardiovascular y de cáncer se puede explicar a través de ellos", sentencia, e insta a recuperar alimentos naturales para devolver al cuerpo su capacidad de decir "hasta aquí".