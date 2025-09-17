Por qué hervir romero en casa podría transformar tu vida diaria, dicen los expertos

El romero, habitual en la gastronomía mediterránea, esconde un perfil nutricional sorprendente. Solo 100 gramos de romero seco contienen minerales esenciales como hierro, calcio, magnesio y potasio, además de compuestos como el ácido rosmarínico y el zinc, conocidos por sus propiedades antioxidantes.

A esto se suman vitaminas clave como la A, C y B6, fundamentales para fortalecer el sistema inmunitario y mantener altos los niveles de energía. De ahí que añadir una pizca de romero a tus comidas o preparar una infusión antes de dormir pueda ayudar a reducir la retención de líquidos, favorecer la circulación y aportar un plus de bienestar al organismo.

Cómo preparar una infusión de romero

Hervir romero en casa podría transformar tu día a día, según expertos Unsplash

El proceso es sencillo:

Hierve dos o tres tazas de agua.

Añade un puñado de ramas frescas de romero.

Deja que hiervan durante unos 10 minutos a fuego bajo.

Cuando el agua se enfríe un poco, puedes usar la infusión para beberla como un té suave, perfumar la casa o incluso limpiar superficies con un toque natural y aromático. Si prefieres, vierte el líquido en un pulverizador para usarlo como ambientador casero o hidratante natural para el hogar.

El romero y la energía del hogar

Más allá de la ciencia, muchas culturas han considerado históricamente que el romero ayuda a limpiar la energía de los espacios. Hervirlo y dejar que el vapor se extienda por las habitaciones puede crear una atmósfera más tranquila y armoniosa.

Además, el aceite esencial de romero es conocido por sus propiedades antibacterianas y antivirales, e incluso actúa como repelente natural contra insectos. En un mundo donde la salud y la higiene son prioritarias, estos beneficios resultan especialmente valiosos.

Un ritual de calma y bienestar

Quienes han probado esta práctica aseguran que el aroma cálido y terroso del romero ayuda a reducir el estrés y aporta una sensación de refugio en el hogar. Convertir este gesto en un ritual diario puede ser una forma simple pero poderosa de introducir momentos de calma en la rutina.

En tiempos en los que buscamos equilibrio y bienestar, algo tan sencillo como hervir romero puede recordarnos que la naturaleza sigue ofreciendo soluciones accesibles y efectivas para cuidar del cuerpo y de la mente.