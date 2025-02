Un enfermero alerta sobre usar los colutorios para lavarse los dientes: “Los está quemando”

La salud dental es un aspecto en el que se incide desde que somos niños. Desde pequeños nuestros padres y cuidadores repiten una y otra vez que hay que lavarse los dientes después de la comida. No es vicio ni ganas de controlar, simplemente es una recomendación médica que quieren que sigan sus hijos en su día a día. Este consejo se tiene que seguir a todas las edades para poder mantener una buena higiene bucal y evitar contratiempos que pueden generar problemas de salud y grandes gastos.

Sin embargo, hay personas que no se lavan los dientes todas las veces que son necesarias. Esto puede suceder por distintos motivos, puede ser por desidia o dejadez, por comer fuera de casa o por falta de tiempo. Hay en ocasiones en las que se tiene que comer contrarreloj y una vez fuera de casa la persona se acuerda de que se le ha olvidado lavarse los dientes. Otras se acuerdan, pero buscan una solución alternativa para tardar menos como puede ser usar un colutorio o un enjuague bucal. Luis Cabezas es un sanitario ha explicado el problema que esto puede llegar a suponer para nuestra salud dental.

Este es el problema de los colutorios

"Algo que se ve en gente que tiene problemas de higiene es que muchas veces por prisa no nos cepillamos los dientes y usamos productos con alcohol y distintas sustancias", afirma al comenzar su vídeo. Antes de explicar el motivo por lo que no son buenos carga contra los anuncios de estos productos: "Lo vemos en la televisión con anuncios horrorosos y tendenciosos para que se compre el producto". Sin embargo, según él, la realidad está lejos de lo que se ve en los anuncios: "Es lo peor que se puede hacer por la boca".

"La boca tiene un equilibrio y un microbioma con bacterias que son buenas y beneficiosas, lo que hay que quitar son los restos de comida y para eso está el cepillo", revela durante su vídeo. “Entonces, si yo no me cepillo y me enjuago la boca con un colutorio, no estoy haciendo nada de limpieza, estoy dejando todos los restos de comida. Se me está acidificando la saliva y me está quemando los dientes literalmente”, explica sobre las consecuencias. Su solución es clara: "Cepillo, cepillo y más cepillo".

Otros consejos de expertos para una buena salud dental

Este sanitario no es el único que insiste en la importancia del cepillado. Otras compañías especialistas en salud mental como Sanitas también lo hacen. Estos son los consejos de esta proveedora de salud: