Estrategias infalibles para controlar el apetito y lograr una pérdida de peso efectiva

El apetito no es invariable, sino que experimenta cambios durante toda la vida. Sin embargo, puesto que las decisiones que tomemos en relación con los alimentos serán un factor determinante para nuestro peso, para nuestra salud y para nuestro bienestar. Nunca debemos olvidar que la comida es la medicina más poderosa, pero también el veneno más letal. Por eso, es importante que aprendamos cuáles son los hábitos que debemos adoptar para mantener una dieta saludable.

Y un capitulo esencial cuando estamos aprendiendo qué debemos comer es el que se refiere a los alimentos saciantes. Estos alimentos pueden ser nuestros mejores aliados porque tienen la capacidad de inhibir el apetito y dejarnos satisfechos injiriendo mucha menos cantidad. Aunque -en realidad- esto también tiene que ver con los hábitos de alimentación moderna y los procesos a los que sometemos a nuestra “comida”.

Algo que ocurre con demasiada frecuencia es que la industria alimentaria diseña productos en los que existe un desajuste entre el perfil sensorial y la composición real de nutrientes. Por eso, la primera recomendación de los expertos es que evitemos comer alimentos ricos en azúcar, ya que aportan calorías sin ningún valor nutricional y además son alimentos que aportan energía que se consume muy rápido, con lo cual nos harán tener hambre al poco tiempo.

La pieza de fruta y los frutos secos crudos o tostados, pero sin sal ni fritos, son alimentos saciantes larazon

Y por eso, los expertos también recomiendan elegir siempre alimentos sin procesar (o con el menor procesado posible), así como alimentos ricos en fibra, proteínas y texturas sólidas, que son aquellos que más nos saciarán y que, por lo tanto, más nos ayudarán a combatir y prevenir problemas como la obesidad y la hipertensión. Esto incluye frutas, frutos secos, cereales integrales, verduras, huevos, pescado, lácteos, etc.

Hábitos que nos quitarán el hambre

Además de elegir los alimentos más saciantes, también hay algunos hábitos que pueden ayudarnos a controlar nuestro apetito y que son especialmente recomendables cuando queremos bajar de peso. Por ejemplo, uno de los consejos más repetidos y más efectivos es el de beber mucha agua. Esto hace que nuestro estómago se sienta lleno y satisfecho… y que no nos pida más comida.

Otro hábito que también es muy repetido (y muy efectivo) es el de repartir nuestra alimentación en cinco comidas poco copiosas. Con el tiempo, nuestro cuerpo se sentirá satisfecho con una menor cantidad de comida. También se recomienda que estas comidas estén establecidas de acuerdo a un horario, en el que queden separadas por unas dos horas, más o menos. De esta forma, divorciaremos la comida del apetito. Comeremos cuando toque… no cuando tengamos hambre.

También suele recomendarse masticar chicle. Al parecer, este hábito permite engañar al estómago, porque con nuestra masticación y nuestra salivación le estamos diciendo que estamos comiendo algo, cuando en realidad no lo estamos haciendo. Ahora bien, conviene recordar que debemos elegir el chicle con mucho cuidado. Tengamos en cuenta que, si vamos a pasar mucho tiempo comiendo chicle, el sabor no es lo único que debe importarnos. Debemos elegir siempre chicles “sin azúcar”.

¿Cuánta agua al día debemos beber? larazon

Por último, un buen hábito que también será muy provechoso será mantener la mente ocupada. No es necesario sufrir adicción a la comida para que las ganas de comer se pasen de vez en cuando por nuestra mente. Sin embargo, si conseguimos mantenerlo entretenido con cualquier otra actividad en la que seamos parte activa (ver la tele no vale), conseguiremos también que nuestro cerebro no tenga tiempo de crear señales de hambre falsas.