Un farmacéutico advierte sobre el gran problema de no dormir lo suficiente: "El cerebro se come a sí mismo"

La falta de sueño es la consecuencia de varios problemas tanto físicos como psicológicos. Algunos factores como el estrés o el carácter emocional del individuo son los más habituales en la presencia del insomnio. Por tanto es vital conocer tanto los posibles problemas que desencadena no dormir bien por las noches como las ventajas que asegura la correcta conciliación del sueño. Según varios estudios queda científicamente demostrado que el cansancio que presentamos en el día a día y la pérdida de nuestras facultades mentales vienen motivadas por este asunto, por lo que, no hay que descuidarla.

En este sentido, la lista de beneficios recogen todos los ámbitos vitales. Desde una mejora de la salud hasta una progreso en las relaciones interpersonales que tenemos en el día a día. Dormir bien ayuda a perder peso y a tener una actividad física más favorable. Respecto a los sistemas cognitivos, las memoria se refuerza , al igual que el estado de ánimo, que evita de contraer depresión o ansiedad. El sistema cardiovascular también tiene un efecto positivo cuando el sueño se concilia de manera adecuada contribuyendo a la protección del corazón. Sin embargo, en los últimos días se ha planteado una problemática en la que nunca se ha indagado, ele efecto de esta falta en el cerebro.

La falta de sueño provoca problemas cerebrales

Álvaro Fernández, farmacéutico y graduado en ADE y sexología, ha llevado sus conocimientos al mundo digital a través de sus cuentas en redes sociales. "Unos científicos italianos descubrieron que cuando se sufre una continua falta de sueño el cerebro comienza a comerse a lo loco de manera indiscriminada neuronas y sus conexiones sinápticas", informa el especialista. Además agrega que es importante conocer que, lo que se pierde no es recuperable con el tiempo. No vale con dormir tres horas un día y once el siguiente, el deterioro constante del organismo no responde a este modelo.

"¿Esto por qué se produce? Pues en realidad lo de la fagocitosis o autozampamiento es un proceso normal que sirve para eliminar células deterioradas o muertas y que sean sustituidas por nuevas", confirma Fernández. Pero esta "Antes se suponía que esto solo se producía cuando uno no dormía bien pero ahora resulta que no, que aunque no duermas lo suficiente también se activa" añade. En este contexto, la diferencia entre ambos procesos es que en e primero se tiene un mayor control sobre esta acción mientras que, en la segunda, la eliminación se intensifica sin capacidad de reacción.

¿Cuál es la solución que recomienda el experto?

"¿La solución? Dormir bien. No es un lujo, es una necesidad", asegura el doctorado. De este modo, las claves parea conciliar el sueño en el caso de que este acto se complique son las siguientes. El portal informativo, MedlinePlus, recomienda escuchar música suave, para relajar el cuerpo y que este repose alcanzando el sueño. Leer un libro o una revista, o escuchar un audiolibro cumplen la misma función. La meditación es otra actividad muy reconfortante y tranquilizante que llama a la calma para alcanzar el nivel de sueño requerido para dormir adecuadamente.

Otra forma de llevar cabo este objetivo es realizar la llamada respiración abdominal. Para ello hay que seguir estas pautas: "ponga su mano en su vientre. Inhale, permitiendo que el movimiento empuje su mano hacia afuera conforme se eleva el vientre. El pecho no debe moverse. Contenga la respiración hasta contar hasta 5 y libere el aire por 5 segundos. Posteriormente repita el proceso", explica el artículo.