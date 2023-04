Los frutos secos menos saludables sobre los que los nutricionistas recomiendan un consumo reducido

Noticias relacionadas Alimentación Estos son los nuevos motivos por los que hay que tomar frutos secos

Muchas personas evitan incluir frutos secos en su dieta porque tienen muchas calorías. Sin embargo, la medición de calorías es sólo un método orientativo, pero no son el único factor que debemos tener en cuenta a la hora de planificar nuestra dieta. Cuando despreciamos los frutos secos, no sólo estamos renunciando a su alto contenido calórico, sino que también nos estamos privando de los muchísimos nutrientes que contienen.

Entre otros muchos beneficios para nuestra salud, podemos destacar que los frutos secos son muy ricos en grasas saludables de tipo monoinsaturadas y poliinsaturadas; que además de ser el sustitutivo perfecto de las grasas saturadas… también están relacionadas con una mejor regulación cardiovascular, con la reducción del colesterol y con la prevención de algunas enfermedades, como la diabetes o -incluso- el cáncer. También son unos alimentos muy ricos en fibra, lo que ayuda a llevar un buen tránsito intestinal y a mantener a raya los niveles de glucosa.

Ahora bien, no todos los productos anunciados en el mercado como frutos secos son igual de saludables:

¿Cuáles son los frutos secos que deberíamos evitar?

Lo primero que hay que tener claro es que no todas las opciones del mercado son iguales. No es lo mismo consumir frutos secos naturales que procesados. En las baldas del supermercado podemos encontrar frutos secos con todo tipo de salteados o aditivos que no son saludables, caramelizados o rebozados en miel. Estos productos sí que debemos descartarlos de inmediato, porque incluyen una gran proporción de azúcares libres o añadidos que no son -ni mucho menos- saludables. Por lo mismo, también conviene evitar los “cocktails”.

Entre los procesados derivados de los frutos secos sí que hay una excepción: las cremas de frutos secos triturados. Este alimento, cuando se ha preparado de la forma más natural posible, puede ser una buena opción si lo untamos en una tostada en el desayuno. Porque puede mantenernos saciados durante varias horas.

Y si queremos estar seguros de que -efectivamente- son saludables para nosotros, hay algunas opciones de preparación casera que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, podemos tostarlos un poco y guardarlos en un recipiente seco, cerrado y fresco, para que -de esta forma- se conserven durante más tiempo. Es una opción muy recomendable para calmar el gusanillo. Otra cosa que también podríamos hacer es triturarlos nosotros mismos en nuestra casa o incluirlos en alguna receta.

No hace falta decir que el consumo de los frutos secos debe ser siempre moderado... y no sólo en las dietas para perder peso. Como ocurre con cualquier otro alimento... por muy saludable que sea, si se consume en exceso, lo que ocurrirá -irremediablemente- es que engordaremos. El consumo diario recomendado es de 30 o 45 gramos al día.... una cantidad que nos da mucho margen.