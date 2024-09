"La obesidad infantil en España no está relacionada con el consumo de bebidas refrescantes", según Anfabra

Tal y como refleja la última edición del Estudio de Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España (Aladino 2023) elaborado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), el consumo de bebidas refrescantes entre la población infantil española no está relacionado con el alto índice de obesidad infantil y se mantiene en niveles muy bajos. En España solo el 3,8% de los niños entre 6 y 9 años consume bebidas refrescantes con azúcar más de 3 días a la semana.

Estos datos confirman lo que ya se reflejaba en la anterior edición del estudio en 2019, que las bebidas refrescantes no forman parte de la dieta habitual de los niños en España puesto que el 85% de los niños entre 6 y 9 años nunca consumen bebidas refrescantes con azúcar o lo hacen menos de una vez a la semana. Además, el consumo de bebidas refrescantes entre los niños españoles es muy inferior al de otros productos con azúcar, tal y como se reflejaba en la anterior edición del propio Informe Aladino.

España está a la cabeza de la UE en obesidad infantil, pero es uno de los países con menor consumo de bebidas refrescantes en la infancia

Los datos del Informe de la AESAN están alineados con los de la propia Organización Mundial de la Salud. España destaca como uno de los países con mayor prevalencia de obesidad y sobrepeso infantil a nivel europeo mientras que es uno de los países con menor consumo de bebidas refrescantes en la infancia. Esto demuestra que no hay correlación entre obesidad y consumo de bebidas refrescantes en España.

Según la OMS solo el 3,6% de los niños españoles consume bebidas refrescantes más de tres días a la semana, un dato que está muy por debajo del promedio europeo que se sitúa en el 22%.

Un sector comprometido con la sociedad y la reducción de la obesidad El dato de consumo de bebidas refrescantes entre la población infantil en España tiene mucho que ver con el compromiso del sector con los consumidores, con la sociedad y con la reducción del problema de obesidad en el país, un problema de origen multifactorial en el que influyen los hábitos de alimentación entre muchos otros aspectos. Esto se traduce en su política escolar y sus compromisos de autorregulación publicitaria, entre los que destacan que no se realiza publicidad dirigida a menores de 13 años, no se comercializan refrescos en centros de educación primaria, se prioriza las opciones bajas y sin calorías en los centros de secundaria y no se patrocinan eventos deportivos dirigidos a menores de 12 años.

Además, también tiene mucho que ver el patrón de consumo de bebidas refrescantes en el país, un consumo social y muy asociado a momentos de ocio y disfrute en hostelería y al esfuerzo del sector en reducción de azúcar.

De hecho, desde 2005 el sector de las bebidas refrescantes en España ha conseguido reducir en un 45% el azúcar de las bebidas que comercializa y actualmente más del 60% de los refrescos que se comercializan en España son opciones sin azúcar o con bajo contenido en azúcar.