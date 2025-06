Patry Jordán, entrenadora, sobre el ayuno: "No es para todo el mundo y tampoco hay que hacer locuras"

Patry Jordán, la videobloguera y entrenadora personal, ha concedido una entrevista en exclusiva a LA RAZÓN, donde comparte sus reflexiones más personales sobre el deporte, los hábitos saludables y los retos virales que arrasan en redes. Desde Canarias, donde acompaña a su perrita antes de una operación, la creadora de ‘Gym Virtual’ y autora de cientos de rutinas que han inspirado a millones, repasa también su último gran proyecto junto a Crivit.

Entrevista con Patry Jordan

Pregunta (P): ¿Inauguraste con una masterclass un nuevo proyecto con Crivit. Cuéntame de qué va “Find Your Move”?

Respuesta (R): Se ha lanzado ahora, pero llevamos meses trabajando en ello. Me propusieron acompañarlos en su relanzamiento como marca, hacer una colección, y me tiré de cabeza. Compartimos el mismo mensaje, acercar el deporte a todo el mundo, ponerlo fácil y no perder la esencia de disfrutarlo. A veces lo vemos solo como estética o como obligación, pero el deporte aporta muchísimos valores y beneficios que solemos olvidar.

P: Llevas años motivando a miles de personas a entrenar desde casa. ¿Se pueden conseguir los mismos resultados que en un gimnasio?

R: Con tu propio cuerpo puedes trabajar muchísimo. Hoy en día, con material que guardas en un cajón, como bandas o pesas, puedes entrenar perfectamente. Lo más importante es la voluntad de cumplir. Más allá del ejercicio ideal, lo que genera resultados es el compromiso y la constancia. Yo digo, empieza poquito para conseguir grandes cambios. A veces lo hacemos al revés y nos agobiamos. Entrenar en casa es muy práctico, sobre todo si tienes poco tiempo, si eres mami o tienes muchas obligaciones. Incluso puede complementar tu rutina de gimnasio o salir a correr.

P: ¿Qué tres hábitos recomiendas en verano para tener más energía?

R: Beber mucha agua, sobre todo. Luego, evitar entrenar en las horas más calurosas y buscar momentos más frescos del día. Y, al contrario, aprovechar el verano para hacer actividades al aire libre, compartirlas y disfrutarlas. Yo siempre digo que podemos enfocarnos en lo que sí podemos hacer o buscar excusas para no comprometernos.

P: El running está más de moda que nunca. ¿Tú corres? ¿Qué opinas de retos como el de Verdeliss, que hizo 7 maratones en 7 días?

R: Yo creo que hay momentos para todo, y creo que el deporte te permite hacer retos personales en momentos concretos de tu vida y yo no estoy en ese momento. Conozco a Verdeliss y es un encanto. Ella ya corría antes y se puso ese reto personal.

El deporte tiene dos caras, una es ese movimiento que te acompaña día a día para ser más feliz y saludable, y otra son los retos personales que te motivan. No siempre tienen que estar ahí, ni son necesarios, pero pueden ayudarte a comprometerte.

P: ¿Qué opinas del ayuno? ¿Es una moda más o puede tener beneficios reales si se hace bien?

Creo que el ayuno es una herramienta más que tienes, pero que no es para todo el mundo y tampoco hay que hacer locuras. Yo, por ejemplo, a veces no desayuno, pero si lo hago, me gusta hacerlo bien y tranquila. Si el ayuno te genera ansiedad, no es para ti. No hay que hacer locuras, hay que escuchar el cuerpo y tener sentido común. No es la solución mágica para perder peso, pero sí nos hace replantear mitos como el de comer cinco veces al día.

P: ¿Qué opinas de los entrenamientos exprés tipo “5 minutos para abdominales” en un mes? ¿Funcionan o son puro clickbait?

R: En mi canal tenemos muchas rutinas express. Mejor hecho que perfecto. Si tienes diez minutos, haz diez minutos. Lo importante es la constancia. Lo que tenemos que saber es que dos días no te transforman. Es sentido común, esto es la etiqueta perfecta para motivar a esas personas que realmente lo necesitan. Pero al final el compromiso es lo que va a hacer que realmente las cosas cambien.

P: ¿Crees que retos virales como los de Cloe Thing pueden derivar en trastornos de conducta alimentaria (TCA)?

R: Es un tema muy delicado. Nosotros también hacemos retos de 7 días, pero eso no quiere decir que obtengas un abdomen plano. Condiciona muchas otras cosas, alimentación, hacer un déficit calórico... Estamos en un momento en que, como todo ese contenido está al alcance de personas que a lo mejor están más predispuestas a sentirse de una forma u otra, se puede criticar y juzgar.

Creo que al final, las personas que necesitan ayuda, la necesitan. Los familiares necesitan ayudarles, pero el contenido está allí para todos. Es igual que un niño de cuatro o cinco años, tiene libertad muchas veces de coger el móvil y consumir todos los contenidos que hay dentro de una plataforma.

La salud como un camino, no como un reto viral

Jordán deja claro que el deporte es un proceso de autoconocimiento y constancia, más allá de los eslóganes, los cuerpos de Instagram o los titulares virales. A través de sus vídeos, su comunidad y proyectos como “Find Your Move”, insiste en un mensaje tan potente como sencillo, “Empieza poquito para conseguir grandes cambios”. Porque la verdadera transformación empieza con un paso real. Aunque solo dure cinco minutos.