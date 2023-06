Qué alimentos tienen aspartamo, el edulcorante que la OMS declarará como "potencial cancerígeno"

Todavía no hay una confirmación. Pero la agencia Reuters filtró ayer que el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) quiere calificar como "potencial cancerígeno" el aspartamo, uno de los edulcorantes artificiales no calóricos más utilizados por la industria alimentaria en todo el mundo.

El organismo ya advirtió el pasado mayo que los sustitutivos del azúcar comportaban el riesgo de sufrir efectos adversos para la salud sin contribuir efectivamente a la pérdida de peso, suscitando polémica entre nutricionistas. Según la información adelantada, fue el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), dependiente de la OMS y de Naciones Unidas, el organismo que emitió el dictamen en función de la evidencia científica disponible.

Como sucedió con la carne roja y procesada en 2015, cuando se establecieron pautas de consumo máximo con vistas a reducir la incidencia del cáncer colorrectal, el organismo a cargo de la recomendación de ingesta será el Comité Mixto de la FAO y de la OMS, conformador por Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA).

La posición final de la OMS se hará pública el día 14 de julio, cuando se publiquen los resultados en la revista especializada The Lancet Oncology. Según fuentes citadas por la agencia, ambos organismos han trabajado de forma "coordinada" y "complementaria" para emitir un mensaje claro para el consumidor. Se tratará, aseguran, de establecer el "riesgo carcinogénico" en función de "ciertas condiciones" y bajo "cierto nivel de exposición".

¿Qué es el aspartamo?

La EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) recoge en su página web es un edulcorante artificial bajo en calorías, aproximadamente 200 veces más dulce que el azúcar. Se presenta en forma de polvo blanco e inodoro y fue descubierto en 1965 por el químico estadounidense James Schlatter.

En la Unión Europea, como en el caso de todos los aditivos alimentarios, la presencia de aspartamo debe indicarse en la etiqueta mediante su nombre o su número E (E-951). Hasta el momento, el edulcorante y sus productos de descomposición están autorizados para el consumo humano y desde hace muchos años, tras exhaustivas evaluaciones de seguridad.

Sin embargo, en la UE todos los aditivos alimentarios autorizados antes del 20 de enero de 2009 deben someterse a una reevaluación de seguridad por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). El aspartamo fue plenamente reevaluado por la EFSA en 2013.

¿Qué alimentos tienen aspartamo?

Ante el revuelo causado, muchas personas se pregunta qué es el aspartamo y qué alimentos y bebidas llevan este edulcorante o en qué productos se utiliza. Lo cierto es que en España y en Europa, se autoriza el uso del aspartamo como aditivo alimentario para endulzar bebidas, postres, dulces, productos lácteos, chicles, productos bajos en calorías y de control de peso, y como edulcorante de mesa.

Como el aspartamo no tiene un regusto amargo como la sacarina y no tiene apenas contenido calórico, su popularidad creció entre los consumidores a dieta, así como en la industria. En concreto, en bebidas refrescantes carbonatadas, bebidas refrescantes a base de polvos, productos de pastelería, gelatinas, mezclas para postres, pudines, postres congelados y yogur.

He aquí una lista que incluye algunos artículos populares que contienen aspartamo, según recoge Reuters: Coca-Cola Light, Coca-Cola, Goma de mascar, Mars extra sin azúcar, Jell-O, Mezcla de postres de gelatina Kraft, Heinz sin azúcar, Snapple Zero Keurig, Dr Pepper, Sugar Twin 2 paquetes de edulcorantes, B&G Foods Equal Zero, Trident, Mondelez y Perfett i Van Melle.