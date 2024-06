No tires la cáscara de naranja: los científicos acaban de descubrir sus beneficios para la salud

¿Te encanta la naranja? No es de extrañar, ya que es la fruta que más se consume en España. Es perfecta para el verano, ya sea en zumo o en ensalada. El problema es que solemos pelar la cáscara de la naranja y tirarla al cubo de la basura sin reparar en que, quizá, podríamos aprovecharla.

Casi todas las naranjas de la Comunidad Valenciana, principal exportadora del mundo, se utilizan para zumo. La mayoría de las cáscaras de naranja, consideradas como un subproducto del proceso de elaboración del zumo, se desperdician. Otras veces se usan para alimentar al ganado o para generar abono. Pero quizá también debamos aprovecharlas en la cocina, pues un nuevo estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry ha descubierto que el extracto de cáscara de naranja puede ayudar a mejorar la salud cardiovascular.

«En Florida producimos muchas naranjas y casi todas se exprimen, generando un gran desperdicio. Por eso, quisimos averiguar si había algo útil en las cáscaras de naranja. Descubrimos, por primera vez, que su extracto puede tener un efecto positivo en la salud del corazón», revela Yu Wang, profesor de ciencia de los alimentos en el Citrus Research and Education Center de la Universidad de Florida (Estados Unidos) y autor principal de este estudio.

Estudios anteriores también relacionan el consumo de ciertos alimentos, como los arándanos, las legumbres o las verduras de hoja verde, con beneficios para el sistema cardiovascular. ¿Por qué? Pues porque los científicos les han vinculado con un microbioma intestinal sano. A grandes rasgos, esto sucede porque sirven de alimento para las bacterias de nuestro estómago que se encargan de metabolizar el colesterol, lo cual podría influir en el riesgo de padecer enfermedades cardiacas.

En este punto te preguntarás por qué la cáscara de naranja parece buena para el corazón. Primero, debemos saber que en este estudio los investigadores se centraron en un compuesto orgánico llamado trimetilamina N-óxido (TMAO). El TMAO se produce cuando las bacterias del microbioma intestinal se alimentan de ciertos nutrientes y alimentos, como la carne roja y los productos lácteos.

«Sabemos por investigaciones anteriores que algunas bacterias intestinales se alimentan de ciertos nutrientes durante la digestión y que producen sustancias químicas (como el TMAO) que pueden ayudar a predecir futuras enfermedades cardiovasculares», explica Yu.

Por qué la cáscara de naranja puede ser buena para el corazón

Estudios anteriores han vinculado la sustancia TMAO a un mayor riesgo de enfermedades del corazón como la aterosclerosis, la presión arterial alta, la fibrilación auricular y el accidente cerebrovascular (ictus), así como la enfermedad renal crónica y el cáncer colorrectal.

Para ayudar a reducir la cantidad de TMAO creada en el microbioma intestinal, Wang y su equipo recurrieron a las cáscaras de naranja. «En los extractos de cáscara de naranja, encontramos ciertas sustancias químicas que pueden inhibir la producción de sustancias químicas que pueden dañar el sistema cardiovascular», explica Wang.

Además, y aunque las naranjas son conocidas sobre todo por ser una gran fuente de vitamina C, también tienen un alto contenido en antioxidantes, potasio y fibra, todos ellos relacionados con un menor riesgo de enfermedades cardiacas.

Los científicos desarrollaron y probaron dos tipos de extractos de cáscara de naranja: uno con fracción polar y otro con fracción no polar. «Piense en el aliño de su ensalada. Todo lo que hay en la parte del agua o del vinagre es la fracción polar; todo lo que hay en el aceite lejos del agua es la fracción no polar», explica Wang. «Los disolventes que utilizamos no eran exactamente como el agua y el aceite, pero poseen una polaridad similar».

Durante el estudio, los investigadores descubrieron que el extracto de cáscara de naranja de la fracción no polar era capaz de detener la producción de TMAO en 10 ratones macho. Los científicos también identificaron un compuesto llamado feruloilputrescina en el extracto de cáscara de naranja fracción polar que inhibió significativamente la enzima responsable de la producción de trimetilamina (TMA), que está implicado en la producción de TMAO.

«Sabíamos que la fracción no polar podría funcionar por estudios anteriores, pero no sabíamos que la fracción polar podría funcionar, porque no había informes relevantes anteriormente», dijo Wang. Ahora, están tratando de resolver si otras frutas cítricas pueden tener propiedades similares.

«Estamos trabajando para comprobar si estos compuestos beneficiosos para la salud de la piel de naranja podrían identificarse en los cítricos y el zumo, así como la forma de aumentar estos compuestos buenos en nuestros productos cítricos», concluye.