"Cada vez hay más alergias alimentarias debido a las modas de dietas que excluyen alimentos"

1. ¿Qué está pasando en nuestros días que se están disparando las alergias alimentarias?

La causa por la que cada vez hay más alergias alimentarias es debido a las modas de “dietas” que excluyen muchos alimentos y/o grupos de alimentos. Generalmente, este tipo de dietas es realizado por mujeres independientemente de la edad y lo que pretenden es tener un cuerpo más fino y estilizado. El evitar o eliminar grupos de alimento produce en el sistema inmune una reacción exagerada a las “sustancias desconocidas” cuando se ingiere el alimento excluido. Y si añadimos que es una mujer que está embarazada y lleva una alimentación restrictiva y desequilibrada por causas estéticas, además de los problemas de alergias que tendrá ella, cuando nazca el bebé, también las sufrirá, ya que su sistema inmune no reconocerá las sustancias que no haya tomado su madre.

Las alergias e intolerancias alimentarias se transmiten de madres a hijos.

2. ¿Es lo mismo una alergia que una intolerancia?

No, no es lo mismo alergia que intolerancia. En las alergias es el sistema inmunológico es quién reacciona de forma exagerada a la sustancia desconocida por el organismo, conocida como alérgeno. Esta reacción puede ser inmediata o puede ser tardía.

En las intolerancias alimentarias es el aparato digestivo quién reacciona a ciertos componentes de los alimentos. Generalmente son carbohidratos simples (lactosa, fructosa y trehalosa) que nuestro intestino no digiere bien porque, o bien tiene falta de enzimas o si las tiene, son defectuosas para digerir ese alimento concreto. Los síntomas de las intolerancias varían de un individuo a otro. Para poder reconocerlas es importante tener en cuenta la sintomatología que cursa cada una.

Las alergias alimentarias producen picores/hormigueo, hinchazón de la zona afectada (la boca, lengua, faringe, laringe), enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar, y en casos extremos se llega al shock anafiláctico o anafilaxia. Estos problemas pueden ser inmediatos o tardíos, pudiendo provocar consecuencias muy muy graves. Los síntomas de las intolerancias se localizan a nivel digestivo y no llegan a ser letales como las alergias. Los indicios son hinchazón abdominal, dolor abdominal, náuseas y vómitos, diarrea, malestar gastrointestinal. Estas molestias son puntuales.

3. ¿Cuáles son las más frecuentes?

Las alergias más frecuentes son a las frutas, lácteos y derivados (proteína leche de vaca), mostaza, sésamo, gluten, pescado, marisco, crustáceos, huevos, dióxido de azufre y sulfitos, cacahuetes, frutos secos con cáscara, altramuces y soja y derivados.

4. ¿Todas tienen el mismo grado de peligrosidad para el intolerante o el alérgico o unas no lo son tanto como otras?

No tienen el mismo grado de peligrosidad. Mientras que las intolerancias no son peligrosas, pero sí son muy molestas y dolorosas, no llegan al punto de ser mortales como pueden llegar a ser las alergias.

Las alergias alimentarias son muy peligrosas si no se detectan a tiempo. Si ya sabes que eres alérgico a determinados alimentos, deberás tener mucho cuidado con los alimentos que ingieras, por su composición y por las posibles trazas. Si no sabes si eres alérgico es más complicado. Al manifestarse los síntomas tendrás que saber qué has comido y acudir a un servicio de urgencia. Sin querer alarmar, hay que tener en cuenta que las alergias no siempre tienen reacciones inmediatas. Cuando estas son tardías, suelen producir shock anafiláctico con la gravedad que conlleva. Es decir, por ejemplo, si tienes alergia al kiwi y sales a correr, puedes sufrir la reacción mientras corres y puede ser de extrema gravedad.

5. ¿Las alergias alimentarias pueden aparecer y desaparecer en cualquier momento?

Sí, las alergias pueden aparecer en cualquier momento, pero no desaparecer. Cuando tenemos alergia, el especialista nos pauta la dieta de exclusión y al eliminar el alimento no tienes reacciones alérgicas, pero si lo volvemos a introducir en nuestra alimentación, volveremos a sufrir sus síntomas. Es aconsejable acudir al alergólogo para que realicen las pruebas de alergias alimentarias necesarias y al dietista-nutricionista, para que paute una alimentación acorde a la alergia diagnosticada.

6. ¿Cuáles son las alergias e intolerancias más comunes?

Las alergias más frecuentas son: huevos, pescados, mariscos y crustáceos, al anisakis, frutas (especialmente la que tiene pelitos en la piel, como el kiwi y melocotón), apio, mostaza, sésamo, leche y derivados (más concretamente la proteína de la leche de vaca), cacahuetes, frutos secos (principalmente los que tienen cáscaras), al gluten, soja y derivados, dióxido de azufre y sulfitos, este último se encuentra en vinos y en alimentos precocinados. Las intolerancias más comunes son: lactosa, fructosa, sorbitol y trehalosa conocida comúnmente como intolerancia a los champiñones. Esta última no es tan conocida pero cada vez hay más casos.

Debemos tener en cuenta que hay alergias e intolerancias que no son tan conocidas como las mencionadas anteriormente y es importante tenerlas presentes, para evitar y/o prevenir. Me refiero a los aditivos, colorantes, conservantes, etc… Estas sustancias se encuentran en la mayoría de productos alimentarios, en muchos alimentos y en elaboraciones precocinadas, provocando los problemas mencionados anteriormente.

7. ¿Cómo se descubren?

Las alergias e intolerancias se descubren por la sintomatología. En el caso de las alergias alimentarias, empieza por un picor en la boca, se puede hinchar la lengua y prácticamente todas las zonas por donde transita el alimento, la piel se enrojece, y por último puede producir disnea, es decir, dificultad para respirar. Todos estos síntomas ocurren en cuestión de segundos cuando es inmediata la respuesta inmunológica.

Los síntomas de intolerancia, suelen tardar unos minutos en aparecer ya que están relacionados con el aparato digestivo. Las molestias que pueden producir son dolor e hinchazón abdominal, sensación de pesadez, náuseas y vómitos, diarrea y molestias digestivas.

8. ¿Y cómo hay que reaccionar cuando se descubren?

Antiguamente era “prueba y error” bajo supervisión médica. Se excluía y se reintroducía el alimento pasados unos días. Este método solo se hace ahora con niños pequeños. En estos casos, los avances y conocimientos médicos proporcionan mayor eficacia y seguridad. Actualmente, cuando se descubren las alergias, debemos hacer lo que se conoce como la dieta de exclusión, que consiste en eliminar el alimento que causa esa reacción de la dieta normal. Cuando se produce una reacción alérgica, hay que actuar rápidamente pero con tranquilidad y acudir a urgencias si se considera necesario. Referente a las intolerancias, al producirse molestias gastrointestinales, habrá que hacer modificaciones en la alimentación, ya sea excluyendo el alimento y/o sustituyéndolo por otro con el mismo valor nutricional y siempre bajo supervisión médica. Es obvio, que en cualquiera de los dos casos, habrá que visitar a los diferentes especialistas para diagnosticar la alergia o la intolerancia y para el control y tratamiento nutricional.