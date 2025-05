Cepillarse los dientes y usar el hilo dental disminuye el riesgo de esta enfermedad: no es de la boca

Que lavarse los dientes es una actividad crucial es algo que se aprende desde niño. Los padres intentan concienciar de la importancia de realizar esta actividad tras las comidas. Pese a ello, el 14% de la población adulta en España no se cepilla los dientes con la frecuencia mínima recomendada, según la Encuesta poblacional de la salud bucodental. Además, a medida que avanza la edad del individuo, sus hábitos de higiene empeoran.

Idealmente habría que cepillarse después de cada comida, pero al menos uno se debe lavar los dientes dos veces al día. De no hacerlo, pueden aparecer problemas en la boca como la mayoría de personas sabe, pero además puede derivar en otros mayores que no se asocian tanto a la falta de cepillado. El cardiólogo Jeremy London, que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, subió un vídeo explicando que lavarse los dientes y utilizar el hilo dental reduce el riesgo de padecer una enfermedad muy extendida.

Lavarse los dientes disminuye el riesgo de esta enfermedad

"Cepillarse los dientes y pasar el hilo dental cada día disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas entre un 10% y un 12%", advierte el cardiólogo. Jeremy explica el motivo de esta disminución: "Una mala higiene bucal puede conducir a una enfermedad en las encías".

Sin embargo, esta enfermedad puede no quedarse ahí según sus conocimientos: "Esto puede llevar a una infección que provoca dos cosas". Tras avisar sobre ellas, las explica: "Aumenta la inflamación del cuerpo entero y ,en casos graves, puede afectar al torrente sanguíneo con bacterias".

¿Cómo afecta esto a las enfermedades cardíacas?

"La inflamación crónica es un impulsor de la arterioesclerosis y el endurecimiento de las arterias. Este es un factor de riesgo conocido de ataque cardíaco y derrame cerebral", advierte durante el vídeo. Sin embargo, no es el único posible problema, aunque si el más complejo: "El segundo es un poco más fácil de entender", avisa. Es el siguiente: "Si las bacterias en la sangre se pegan a las válvulas puede llevar a una infección grave que requiera de una operación a corazón abierto y al remplazo de la válvula".

Los consejos para evitar estas enfermedades

El conocido doctor intenta concienciar a sus seguidores: "Recuerda que las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte de hombres y mujeres en todo el mundo, llevándose más de 19 millones de vidas al año". Aconseja lo siguiente: "Haz bien las cosas fáciles. Cepíllate los dientes y usa el hilo dental dos veces al día y acude al dentista dos veces al año", concluye. Como se menciona anteriormente, a todavía más recomendable cepillarse después de cada comida.

¿Se deben usar colutorios?

Otro experto llamado Luis Cabezas lo tiene claro sobre el uso de colutorios: "Es lo peor que se puede hacer por la boca", afirma de forma contundente. "La boca tiene un equilibrio y un microbioma con bacterias que son buenas y beneficiosas, lo que hay que quitar son los restos de comida y para eso está el cepillo", revela durante su vídeo. “Entonces, si yo no me cepillo y me enjuago la boca con un colutorio, no estoy haciendo nada de limpieza, estoy dejando todos los restos de comida. Se me está acidificando la saliva y me está quemando los dientes literalmente”, explica sobre las consecuencias. Su solución es clara: "Cepillo, cepillo y más cepillo".