Cuáles son los primeros síntomas del Alzheimer y qué podemos hacer para retrasar hasta 6 años su aparición

María del Carmen García Galisteo, más conocida como Carmen Sevilla, fue diagnosticada en el año 2009 con la enfermedad de Alzheimer, cuando tenía 78 años. Poco después tuvo que retirarse de la vida pública e ingresar en la residencia Orpea de Aravaca, donde reside desde el año 2015. Y de acuerdo con la información compartida por Formula TV, a sus 92 años fue ingresada ayer en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid en estado grave, debido a complicaciones en su estado de salud.

En septiembre de 2022, su hijo Augusto dio una entrevista para la revista Diez Minutos, donde declaró que la condición de su madre ya se encontraba en un estado muy avanzado, hasta el punto de ya no reconocerlo ni recordar que había sido una artista de reconocido prestigio y trayectoria cinematográfica en nuestro país: "Es una situación dura y difícil para todos", explicaba Augusto.

Carmen Sevilla en la boda de Alejandra Martos y Álvaro Arenzana Gtres

El caso de Carmen Sevilla vuelve a poner sobre la mesa los terribles efectos de esta enfermedad y la importancia de un diagnóstico temprano. Y desde el periódico La Razón queremos dedicar unos minutos para tratar de concienciar a nuestros lectores en la importancia de conocer cuáles son las primeras manifestaciones del Alzheimer, para que -llegado el caso- podamos identificarlos cuanto antes. Detectar la enfermedad y diagnosticarla a tiempo es una condición necesaria para que los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos puedan ser efectivos y puedan retrasar el deterioro cognitivo, incrementando también la calidad de vida del paciente y la de sus familiares.

Los primeros síntomas del Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades más temidas. Así lo indica un estudio realizado por la empresa Ipsos y que fue impulsado por la Fundación Pasqual Maragall, que sitúa al Alzheimer como la segunda enfermedad más temida por los españoles (64%), solo por detrás del cáncer (70%) y muy lejos de la tercera enfermedad más temida, que es el ictus (47%).

Lo más terrible de esta enfermedad es que afecta las células nerviosas que actúan como mensajeros entre el cerebro y el resto del cuerpo. Cuando las conexiones entre las células están dañadas por el Alzheimer, esto causa problemas en la forma en que pensamos, planificamos, razonamos y recordamos. Por eso, uno de los síntomas más tempranos del Alzheimer es la pérdida de memoria, especialmente la memoria reciente.

Las personas con esta enfermedad pueden olvidar fácilmente eventos recientes o tener dificultades para recordar nombres de personas u objetos. También pueden tener problemas para concentrarse o realizar tareas sencillas que requieren atención, como seguir una receta o hacer una llamada telefónica. Asimismo, también enfrentan muchos problemas para planificar o realizar tareas simples, como hacer la compra o utilizar el transporte público.

Otros síntomas del Alzheimer incluyen perder el interés en actividades que antes disfrutaban, vacilación a la hora de tomar decisiones, cambios en la personalidad y el comportamiento y aparición de conductas impulsivas o agresivas. Las personas afectadas también pueden tener dificultades para hablar o escribir, o confundir palabras o fechas importantes. En las últimas etapas de la enfermedad de Alzheimer, pueden aparecer síntomas más graves, como alucinaciones, dificultad para tragar o dificultad para moverse.

Alzheimer DREAMSTIME Dreamstime

Como decíamos antes, el Alzheimer no tiene cura. Sin embargo, detectarlo a tiempo y recibir el tratamiento adecuado puede mejorar significativamente la vida del paciente y retrasar su progresión... algo que no resulta nada sencillo, porque gran parte de la población considera los primeros síntomas de la enfermedad, sobre todo la pérdida de memoria, como una consecuencia normal del envejecimiento. De hecho, la situación es tan grave que en torno a un 64% de los españoles que padecen la enfermedad en estadio grave no están diagnosticados.

Sin embargo, esto podría evitarse si todos fuéramos conscientes de la importancia del problema y nos alarmáramos cuando identificáramos alguno de estos síntomas en un ser querido. De acuerdo con el Dr. David Pérez, jefe de Servicio de Neurología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y patrono de la Fundación Alzheimer España (FAE), “los primeros signos de la Enfermedad de Alzheimer pueden ser detectados hasta una década antes de su diagnóstico”.

El médico detalla que “en ese momento ya aparecen sentimientos depresivos, apatía, cambios en sus rutinas o problemas de memoria en el paciente; y seis años antes ya se aprecian dificultades para realizar algunas tareas complejas, como usar el transporte público, administrar dinero o seguir un tratamiento médico de forma correcta”.

En conclusión, si usted o alguien que conoce tiene estos síntomas, es importante hablar con un médico de inmediato. Ya que un profesional podrá realizar las pruebas pertinentes para determinar si efectivamente hay una enfermedad subyacente detrás de estos cambios de comportamiento… y recomendar tratamientos que pueden ayudar a retrasar el avance de la enfermedad.

Las opciones disponibles de tratamiento para el Alzheimer incluyen medicamentos y terapias que pueden ayudar a retrasar los síntomas y mejorar la capacidad del paciente para realizar tareas diarias. Además, existen organizaciones y grupos de apoyo que pueden ayudar a las personas con Alzheimer y a sus familias a enfrentar esta difícil enfermedad.

Persona con alzheimer comiendo FREEPIK FREEPIK

Pero, sobre todo, si queremos retrasar al máximo posible la aparición y consolidación de los síntomas del Alzheimer, lo que debemos hacer es mantener un estilo de vida lo más saludable posible. O eso es lo que descubrió un estudio realizado por científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan y su par de la Universidad de Chicago, cuyas conclusiones fueron publicadas en The British Medical Journal. Entre otras cosas, los científicos encontraron que una buena dieta, actividad cognitiva estimulante, ejercicio físico regular, una vida sin tabaquismo y consumo moderado de alcohol podrían retrasar hasta en 3,1 años los síntomas de la enfermedad en mujeres… y hasta en 5,7 años en el caso de los hombres.