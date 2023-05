Este es el medicamento con más efectos secundarios del mundo: en España es muy utilizado

El ibuprofeno es uno de los medicamentos más dispensados y utilizados en España. Es analgésico, antiinflamatorio y tiene efecto antipirético, lo que ayuda a disminuir la fiebre. También se utiliza para aliviar los dolores menores de cefalea, dolor muscular, periodos menstruales, resfriado común o artritis, así como dolor de muelas o de espalda. Pero el hecho de que sea tan popular y haya sido de los más recomendados ha hecho pasar desapercibido que pertenece al grupo de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroides (AINEs), que tiene sus efectos secundarios.

En 2015, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) lanzó una alerta que pedía a los facultativos examinar bien el historial de los pacientes. En un principio, se sospechaba de que no era un AINEs, pero en esa investigación y las posteriores, se comprobó que el ibuprofeno, al igual que el resto de los AINEs, tiene numerosos riesgos. Asimismo, en 2017, por ejemplo, The British Medical Journal, se comprobó que aumenta el riesgo de infarto de miocardio aunque la persona no tenga patologías asociadas previas, ya que tiende a aumentar la presión arterial.

Así, las personas que toman medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE) como ibuprofeno puede tener un riesgo más alto de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral que las personas que no toman estos medicamentos. Este tipo de medicamentos puede provocar úlceras, hemorragias o perforaciones en el esófago.

La investigación del medio inglés, en el que se analizó a más de 446.000 personas, llegó a la conclusión de que el aumento de riesgo de sufrir un infarto se produce a partir de la primera semana de toma, y además, cuando se ingiere en dosis altas. En general, los problemas derivados de este tipo de antiinflamatorios se pueden desarrollar en cualquier momento durante el tratamiento, pueden ocurrir sin síntomas de advertencia y podrían causar incluso la muerte.

Alternativas naturales al ibuprofeno

Pese a ello, el ibuprofeno solo causaría problemas en casos aislados. De todas formas, existen alternativas naturales a este medicamento que también se encargan de bloquear la inflamación y la respuesta dolorosa y febril. Por ejemplo, el harpagofito. Esta es "una planta herbácea del sur del continente africano, que se ha utilizado tradicionalmente para el dolor.

Otro caso sería la ortiga, una planta herbácea que se encuentra en zonas templadas. La cúrcuma, por otro lado, tiene un largo historial de uso en la medicina como tratamiento de las afecciones inflamatorias. También encontramos la árnica, que se ha utilizado como remedio homeopático para el tratamiento de varias afecciones inflamatorias.

Entre los alimentos que cuentan con propiedades antiinflamatorias, podemos ver los pescados, aceites vegetales, nueves y hojas verdes, semillas de lino, almendras o avellanas.