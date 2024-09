El futuro del cuidado de los mayores pasa por la continuidad asistencial

Es una muy buena noticia que la esperanza de vida media en nuestro país ya supere los 83 años de vida, pero esta cifra implica que los mayores de 80 años ya representan el 6% de la población española, una edad que suele ir acompañada de patologías crónicas y problemas de movilidad. Este escenario exige una mayor coordinación y definición de servicios conjuntos entre servicios sociales y servicios de salud, respaldado por unos presupuestos adecuados. Sin embargo, con la financiación pública no se llegan a cubrir las demandas actuales (y futuras) de la sociedad, y lo cierto es que, de no cambiar el rumbo, los datos resultan poco halagüeños, ya que el 87% de las personas mayores no está en residencias y su cuidado depende de familiares o personal con pocos medios, pues solamente un 29% percibe prestaciones de ayuda a la dependencia, tal y como refleja el informe «Observatorio del sector sociosanitario privado», impulsado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS).

En concreto, el sector privado cuenta con el 70% de las residencias y el 74% de las camas para el cuidado de mayores, «lo que aporta sustento para facilitar la calidad de vida de nuestros mayores. Por ese motivo, es fundamental realizar una apuesta decidida por el trabajo conjunto entre el sector público y privado para abordar las disparidades en la disponibilidad de plazas residenciales, reducir la presión hospitalaria y la ocupación de camas en el Sistema Nacional de Salud, así como un marco de atención sociosanitaria y de atención intermedia en centros, donde se traten determinados procesos de convalecencia, rehabilitación y cuidados paliativos», defendió Juan Abarca, presidente de Fundación IDIS, durante la presentación del informe el martes en Madrid.

Hoja de ruta

Con los datos sobre la mesa resulta más fácil dibujar la hoja de ruta que mejoraría los cuidados de las personas mayores a medio y largo plazo, tal y como se reflejó durante el coloquio posterior. Para Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, «el acceso a plazas residenciales adecuadas y de calidad es un aspecto crucial para garantizar el bienestar de los mayores, que además en buena medida enfrentan problemas como la vulnerabilidad y la policronicidad. Por lo tanto, es esencial trabajar conjuntamente entre los dos ámbitos de provisión, garantizando que todas estas personas tengan acceso a los servicios de atención a largo plazo que necesitan y merecen en esta etapa de su vida». Según Patxi Amutio, secretario general de la Fundación IDIS, «el sector privado apuesta por la innovación, desarrollando nuevos modelos de atención, convivencia y aseguramiento a través de la tecnología para mejorar la sostenibilidad del sector a largo plazo. Además, trabaja en aspectos como la profesionalización, la continuidad asistencial y el fomento de la creación de redes de apoyo social entre los residentes». En este sentido, destacó la «necesidad de mejorar la coordinación y la integración entre las diferentes estructuras sociosanitarias, ya que eso mejorará la atención de las personas mayores», advirtió Natalia Roldán, presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia.

Residencias en España Tania Nieto La Razón

Esta idea es precisamente una de las tendencias de futuro que se observa en el sector, ya que uno de los objetivos es el acercamiento de las residencias de mayores a los hospitales, lo que permite múltiples beneficios en la atención médica, facilita la coordinación entre profesionales de la salud, brinda acceso inmediato a servicios especializados y promueve una gestión integral de la salud de los residentes. «Es posible realizar pequeños gestos diarios en los hospitales que mejoren el abordaje de las personas mayores. Además, proporciona tranquilidad tanto a los residentes como a sus familiares al saber que tienen atención médica cercana y de alta calidad en caso de necesidad», reconoció María del Mar Camuñez, geriatra de la Fundación Instituto San José de Madrid. «Esta proximidad física y colaboración entre ambos tipos de instalaciones optimiza los cuidados y mejora la eficiencia en la atención», destacó Amutio.

Entre los retos pendientes, los ponentes coincidieron en la necesidad de «profesionalizar la atención a domicilio haciendo atractivo este sector y además debemos abordar el reto de los recursos financieros», aseguró Amutio. Por todo ello, Roldán hizo hincapié en que «lo ideal sería alcanzar un Pacto de Estado que permita transforman la atención sociosanitaria de las personas mayores a largo plazo, porque esto exige cambios estructurales que se mantengan en el tiempo. Hablamos de un sector estratégico porque implica inversión económica, pero también supone retorno que nos enriquece como sociedad».