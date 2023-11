Golpe histórico a la tuberculosis: hallan por primera vez un tratamiento eficaz incluso en los casos más agresivos

La tuberculosis continúa siendo una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo, especialmente entre los niños menores de 5 años. Las cifras son escalofriantes: se estima que alrededor de una cuarta parte de la población mundial se ha infectado con el bacilo de la tuberculosis. Hasta un 10% de las personas enfermas acabará desarrollando síntomas, pudiendo propagarla al toser, estornudar o escupir. Pero el verdadero problema es que un mal tratamiento de la enfermedad la hace resistente.

En la tuberculosis multirresistente (MDR) es "una crisis de salud pública y una amenaza para la seguridad sanitaria", indica la OMS. ¿El problema? La isoniazida y la rifampicina, los dos fármacos antituberculosos más potentes, no son eficaces. No funcionan. Se calcula que cada año unos 30 000 niños menores de 15 años desarrollan esta forma de la enfermedad, llamada TB-MDR por sus siglas. Además de ser la forma más compleja de tratar con los medicamentos actuales, éstos tienen muchos y graves efectos secundarios. Por no hablar de que el coste del tratamiento es elevado para las familias y los servicios sanitarios.

Pero parece que todo esto está a punto de cambiar. Ahora, dos ensayos clínicos presentados hoy en la Conferencia Mundial de la Salud Pulmonar, celebrada en París, han propinado un golpe histórico a la tuberculosis multirresistente, ofreciendo una esperanza sin precedentes para los enfermos de todo el mundo, especialmente niños y niñas.

Ambas investigaciones han demostrado que un antibiótico oral tomado una vez al día durante seis meses reduce sustancialmente el riesgo de desarrollar tuberculosis farmacorresistente. De hecho, el antibiótico levofloxacino redujo de forma segura en un 56% el riesgo de tuberculosis multirresistente en niños, según anunciaron los investigadores del Centro de Tuberculosis Desmond Tutu de la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica).

El primer ensayo, llamado TB-CHAMP fue financiado por Unitaid (una iniciativa internacional que promueve el acceso al tratamiento de enfermedades como el sida, la malaria y la tuberculosis en poblaciones de países en vías de desarrollo), y también demostró que la levofloxacina administrada una vez al día a niños mayores de 6 meses era extremadamente segura.

En la misma sesión se presentó un segundo estudio, el ensayo VQUIN. El ensayo VQUIN se realizó principalmente entre adultos y adolescentes, y descubrió que la levofloxacina reducía el riesgo de TB-MDR en adultos y adolescentes en un 45%. Juntos, los dos estudios demostraron que la levofloxacina puede detener el riesgo de TB-MDR entre familiares y otros miembros de la familia, reduciendo el impacto global de este peligroso patógeno.

Hasta la fecha, las pruebas sobre el tratamiento preventivo de la TB-MDR eran limitadas, ya que nunca se habían realizado ensayos controlados aleatorizados. "Ha habido muchos avances científicos en la prevención de la tuberculosis susceptible a los medicamentos, pero muy pocos datos rigurosos sobre la prevención de la tuberculosis farmacorresistente", afirma la profesora Anneke Hesseling, directora del Centro de Tuberculosis Desmond Tutu e investigadora principal del ensayo TB-CHAMP.

"Ahora hemos encontrado una forma segura de proteger a los niños cuando un adulto de la familia tiene TB-MDR. No se puede subestimar la importancia de proteger a nuestros niños de la enfermedad farmacorresistente. El beneficio para los niños, sus familias y comunidades puede ser sustancial".

"La tuberculosis multirresitente es una de las enfermedades más difíciles de curar, y los niños siempre han sido los pacientes más desatendidos", afirma el profesor James Seddon, coinvestigador principal del TB-CHAMP. "Al encontrar una nueva forma de mantener a salvo a los niños cuando la TB-MDR afecta a un miembro de la familia, ayudamos a toda la familia a recuperarse mucho más rápidamente del trauma que inflige la enfermedad, no sólo desde el punto de vista sanitario, sino también económico y mental".

"Más de 450.000 personas desarrollan tuberculosis multirresistente cada año. La tuberculosis farmacorresistente puede ser devastadora para los pacientes y sus familias", afirma el profesor Greg Fox, investigador principal del ensayo VQUIN. "Ahora tenemos pruebas de que las personas con infección precoz pueden estar protegidas frente a la tuberculosis farmacorresistente. Este tratamiento diario de seis meses de duración puede proteger a adultos, niños y adolescentes de las consecuencias físicas, sociales y económicas de la tuberculosis farmacorresistente".

"La investigación para prevenir y tratar la tuberculosis en niños ha sido tratada como una ocurrencia tardía durante demasiado tiempo", dice el Dr. Philippe Duneton, Director Ejecutivo de Unitaid. "Unitaid se complace en formar parte de los esfuerzos para elevar las necesidades de los niños. Esta primera prueba de este tipo sobre la prevención de la tuberculosis farmacorresistente en niños es un gran avance que tiene el potencial de proteger a millones de niños de una enfermedad debilitante".

El ensayo TB-CHAMP se llevó a cabo en Sudáfrica, en 6 centros de investigación de 5 provincias que atienden a comunidades con una elevada carga de tuberculosis y tuberculosis multirresistente, centrándose principalmente en niños menores de 5 años. Participaron 453 niños que habían estado expuestos a un adulto con TB-MDR en su hogar. De los que recibieron levofloxacino, sólo 5 desarrollaron TB-MDR. Hubo muy pocos efectos secundarios del medicamento. Concretamente, el dolor articular y la tendinitis, tradicionalmente preocupantes, fueron muy infrecuentes en los niños que recibieron levofloxacino.

Por su parte, en el ensayo VQUIN, se administró levofloxacino durante seis meses a 2.041 adultos y niños que vivían con una persona con TB-MDR y se les realizó un seguimiento durante 30 meses. El estudio se llevó a cabo en 10 provincias de Vietnam. Se descubrió que había un 45% menos de casos de TB en el grupo que recibió levofloxacino en comparación con el grupo placebo. En general, la levofloxacina resultó segura y bien tolerada en adultos y niños.

Menos del 20% de los niños con tuberculosis MDR son diagnosticados

En la actualidad, menos del 20% de los niños con tuberculosis multirresistente son diagnosticados y tratados en todo el mundo. Esto los convierte en una de las poblaciones más desatendidas por tuberculosis en todo el mundo. Muchos de estos niños estuvieron en estrecho contacto con un paciente infeccioso con TB-MDR, por lo que identificar a estos niños, realizarles pruebas de detección y ofrecerles tratamiento preventivo será fundamental para encontrar más casos y también para prevenir la TB-MDR en niños.

En diciembre de 2023, un comité consultivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estudiará nuevas directrices para el tratamiento preventivo de la tuberculosis multirresistente. Los datos de los ensayos TB-CHAMP y VQUIN se están compartiendo para informar sobre cómo estas deliberaciones producen nuevas recomendaciones para niños y adolescentes. Los ensayos TB-CHAMP y VQUIN también completaron el trabajo sobre otras consideraciones importantes como la aceptabilidad del régimen farmacológico, la viabilidad, la economía sanitaria, la farmacocinética y la resistencia a los antimicrobianos.

Los equipos de los ensayos TB-CHAMP y VQUIN colaboraron desde el principio, antes de que se desenmascararan los ensayos, y combinaron sus datos sobre eficacia y seguridad en enfoques bayesianos tradicionales y novedosos. Conjuntamente, demostraron que, en ambos ensayos, la levofloxacina reducía el riesgo de desarrollar tuberculosis en un 60%. El nuevo análisis bayesiano mostró resultados similares en cada ensayo por separado.

Este novedoso análisis bayesiano, que combina datos de ensayos en dos poblaciones utilizando una metodología novedosa, puede allanar el camino para combinar futuros datos de ensayos pediátricos y de adultos, asegurando que los niños no se queden atrás. "Al planificar cuidadosamente este trabajo con antelación, hemos podido presentar estos importantes hallazgos junto con los resultados principales de los dos ensayos, con un mayor impacto potencial en las directrices y políticas mundiales", concluyó Trinh Duong, estadístico del ensayo TB-CHAMP.

El ensayo TB-CHAMP fue financiado por Unitaid, en el marco del proyecto BENEFIT Kids de la Universidad de Stellenbosch. Unitaid acelera el acceso a productos sanitarios innovadores y sienta las bases para su ampliación por parte de países y socios. El ensayo también fue financiado por el Consejo Sudafricano de Investigación Médica y el Consejo de Investigación Médica del Reino Unido a través de una subvención a la Universidad de Stellenbosch, con el apoyo del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo, el Fondo de Investigación de Retos Mundiales, el Consejo de Investigación Médica y Wellcome, como parte del programa EDCTP2 apoyado por la Unión Europea.