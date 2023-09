El hongo "mágico" contra la depresión: una sola dosis es efectiva hasta en casos severos

En farmacología, no es extraño encontrarse con las dos caras distintas de una misma moneda: un tratamiento puede convertirse en una droga y viceversa, dependiendo cómo y para qué se use. El éxtasis, el LSD o la ketamina, drogas habituales en las fiestas psicodélicas o raves están volviendo a ser estudiadas tras la criminalización que sufrieron en los años 70, cuando su uso recreativo supuso un problema social y se cerró la puerta a toda la investigación iniciada.

A la vista está: los investigadores ya están realizando ensayos en humanos con la ketamina como un remedio milagroso como la migraña y otras sustancias como el LSD se prueban para paliar la depresión. Hoy toca hablar de los hongos alucinógenos, tras la publicación estos días de varios estudios realizados en humanos que han asombrado a los científicos por sus excelentes resultados.

Un estudio sugiere que una dosis única de psilocibina, una sustancia contenida en las setas u "hongos mágicos" que provoca alucinaciones, ha demostrado que podría ser "segura y eficaz como tratamiento del trastorno depresivo mayor", según apunta el artículo científico publicado en JAMA.

Esta colaboración entre 34 investigadores de 18 instituciones ha descubierto un "rápido inicio de los efectos antidepresivos, una reducción sostenida de los síntomas depresivos y una mejora del funcionamiento psicosocial". Todo ello con una única dosis de 25 mg de psilocibina administrada, tras la cual recibieron apoyo psicológico (psicoterapia) entre siete y diez horas.

El ensayo de fase II fue aleatorizado y de doble ciego, y estuvo controlado con placebo. Se realizó en 11 centros de investigación de Estados Unidos entre diciembre de 2019 y junio de 2022. En él participaron 104 adultos diagnosticados con depresión severa, con una gravedad de síntomas moderada o mayor. Los niveles de depresión se evaluaron antes del tratamiento y en varios momentos hasta 43 días después de la dosis.

¿El resultado? El tratamiento con psilocibina se asoció con una reducción significativa en la gravedad global de la enfermedad, una disminución de los síntomas depresivos y de ansiedad autoinformados, y una mejora de la calidad de vida (menor puntuación en una escala que midió la discapacidad laboral y social).

Pero además, el tratamiento con psilocibina no produjo embotamiento emocional, a menudo un efecto secundario de los antidepresivos estándar. Así, el estudio sugiere que la sustancia de los "hongos mágicos" tuvo un impacto positivo en varios aspectos de la salud mental y el bienestar más allá de la mera reducción de los síntomas depresivos, ya que mejoró el funcionamiento general y la calidad de vida de los participantes en el estudio.

La necesidad insatisfecha de antidepresivos

Los antidepresivos prescritos actualmente no consiguen la remisión de los síntomas en un tercio de los pacientes con trastorno depresivo mayor, según apunta el estudio. Para los dos tercios que encuentran un tratamiento eficaz, la respuesta antidepresiva puede tardar meses en manifestarse, y la tasa media de recaída al año de la remisión es superior al 50%.

Esta tasa de eficacia estocástica lleva a menudo a los clínicos a prescribir múltiples fármacos diferentes a lo largo del tiempo en busca de una respuesta duradera. Esta estrategia expone inadvertidamente a los pacientes a periodos de adaptación a nuevos medicamentos y a síntomas de abstinencia de intentos de tratamiento anteriores.

La interrupción de los antidepresivos, incluso si no son eficaces, puede producir síntomas de abstinencia graves y debilitantes, como mareos, náuseas, parestesia, dolor de cabeza, sensación de anormalidad, ansiedad, ideación suicida, insomnio y depresión.

¿Por qué psilocibina?

La psilocibina es una sustancia psicodélica natural que se encuentra en las llamadas "setas mágicas". No solo este estudio ha sorprendido a la comunidad científica: muchos ensayos clínicos recientes han informado de los efectos positivos de la psilocibina en el tratamiento de trastornos psiquiátricos, incluyendo el trastorno depresivo mayor (TDM) y la depresión resistente al tratamiento (TRD).

El número de septiembre de Journal of Psychiatric Practice, publicado ayer, presenta una revisión de la investigación y una actualización sobre el uso terapéutico de los psicodélicos, centrándose en el uso de la psilocibina para el tratamiento de la depresión.

En él se indica cómo funciona la psilocibina. "Las pruebas sugieren que las respuestas terapéuticas a la psilocibina se derivan, o al menos van de la mano, de una experiencia emocional o mística intensa", escribe en este artículo el doctor Amir Garakani, del Hospital de Greenwich, Greenwich, Connecticut, y el Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de Yale (Estados Unidos).

Los estudios sugieren que la psilocibina conduce a una mayor "apertura a la experiencia" y flexibilidad psicológica, permitiendo a los pacientes "reconsiderar perspectivas estereotipadas y moverse más allá de los patrones de pensamiento acostumbrados".

Las investigaciones sobre los efectos biológicos de la psilocibina sugieren un aumento de la actividad entre redes cerebrales, sin los correspondientes incrementos dentro de redes individuales. Los mayores cambios en la flexibilidad de las redes cerebrales se han relacionado con reducciones duraderas de los síntomas de la depresión seis meses después.

Pero no es oro todo lo que reluce. La mayoría de los estudios recientes se han realizado como ensayos preliminares, requieren ser corroborados mediante un diseño experimental más sólido y un tamaño de cohorte mayor. Aunque el estudio actual confirma los resultados de eficacia anteriores, no informó de efectos adversos graves emergentes del tratamiento

Si bien los ensayos clínicos muestran avances, persisten las cuestiones de investigación y regulación de esta sustancia. Se están evaluando diversas estrategias de dosificación en entornos académicos y comerciales, pero ya hay avances en este campo.

De hecho, a principios de este año, la agencia reguladora australiana anunció la aprobación para que los psiquiatras prescriban el tratamiento con psilocibina para el TRD. En Estados Unidos, la psilocibina ha sido designada como "terapia innovadora" para el TRD. Aunque dos estados han legalizado o despenalizado la psilocibina (Oregón y Colorado, respectivamente), sigue siendo una sustancia controlada en el país americano. Por el momento, en Europa se efectúa un ensayo clínico con esta sustancia,

Charles L. Raison et al, Single-Dose Psilocybin Treatment for Major Depressive Disorder, JAMA (2023). DOI: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2808950

Rachel Yehuda et al, Psychedelic Therapy—A New Paradigm of Care for Mental Health, JAMA (2023). DOI: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2808951