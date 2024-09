Investigadores españoles dan el "ok" al analizador de orina que ganó el Premio Longitude

El Premio Longitude otorga una dotación económica de más de 9 millones y medio de euros, lo que supone recibir 10 veces lo que ganas al recibir un premio Nobel. Esta distinción fue creada para premiar a los equipos científicos que diseñan nuevos aparatos para luchar contra la creciente amenaza de las bacterias resistentes a los antibióticos. Este año, el aparato que ganó fue el analizador de orina PA-100 AST, desarrollado en Suecia por la empresa Sysmex Astrego. Se trata de una herramienta revolucionaria que ha sido validada en la práctica clínica por primera vez en España, por un equipo de doctores españoles de la Fundació Puigvert, en Barcelona.

El nuevo estudio clínico llevado a cabo en nuestro país ha demostrado la eficacia de Sysmex PA-100 AST, que detecta la presencia de bacterias en la orina y en tan solo 45 minutos decide cuál es el antibiótico más efectivo para erradicarlas. Esta tecnología promete transformar el diagnóstico y tratamiento de infecciones del tracto urinario, optimizando el uso de antibióticos y reduciendo la propagación de la resistencia a los antimicrobianos.

Los investigadores españoles que han liderado este estudio han sido el Dr. Carles Alonso-Tarrés, jefe del Laboratorio de Microbiología de la Fundació Puigvert, y el Dr. Jaume Borràs, jefe clínico del Servicio de Urgencias de la Fundació Puigvert, con la colaboración de los servicios homólogos del Hospital de Sant Pau y la empresa Sysmex.

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son un problema de salud pública significativo a nivel mundial. «Las ITU son una de las infecciones más frecuentes en los humanos y una de las principales causas de las resistencias a los antimicrobianos. Por tanto, herramientas como esta suponen un avance muy significativo», celebra el Dr. Alonso-Tarrés. Además, el especialista incide en el grave problema de salud pública que suponen las cepas multirresistentes, que ya son el 15% de las que se ven en las consultas.

Publicado en la revistaEuropean Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, el estudio comparó los resultados del Sysmex PA-100 AST con los métodos de microbiología de rutina en 278 pacientes femeninas con sospecha de ITU no complicada. «Los hallazgos muestran que esta nueva herramienta ofrece resultados de bacteriuria en 15 minutos y pruebas de sensibilidad antimicrobiana (AST) en 45 minutos, con una sensibilidad del 84% y una especificidad del 99,4% para las especies bacterianas dentro de las especificaciones del analizador, que son especies comunes que causan ITU no complicada», comenta Alonso-Tarrés.

En concreto, el analizador está diseñado para identificar las bacterias Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis y Staphylococcus saprophyticus. A partir de estas, el sistema estudia la resistencia o sensibilidad a cinco antimicrobianos: amoxicilina/ácido clavulánico, ciprofloxacina, fosfomicina, nitrofurantoína y trimetoprima. Los resultados del estudio confirman que el test rápido proporciona una recomendación de tratamiento óptima en el 80% de los casos, con lo que se reduce la prescripción de antibióticos de amplio espectro.

Infección urinaria, un importante problema de salud pública

De hecho, las infecciones de orina son una de las infecciones bacterianas más comunes a escala mundial, con más de 400 millones de casos anuales. En España, las ITU representan una de las infecciones bacterianas más frecuentes en atención primaria y hospitalaria. Solo en atención primaria aproximadamente el 30% de las consultas son sobre procesos infecciosos, de los cuales en torno al 10% son infecciones urinarias.

Este tipo de infecciones son más frecuentes en mujeres sexualmente activas y la mitad de las mujeres sufrirán una a lo largo de su vida. Se estima que, en España, alrededor de cuatro millones de mujeres de entre 20 y 44 años desarrollan al año una cistitis aguda. La alta prevalencia de ITU en la población subraya la necesidad de métodos de diagnóstico rápidos y precisos para mejorar la atención al paciente y reducir la carga sobre el sistema de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que la resistencia a los antimicrobianos amenaza nuestra capacidad para tratar infecciones comunes, provocando tratamientos más prolongados, estancias hospitalarias más largas y un mayor riesgo de mortalidad. En respuesta, se ha instado a los sistemas de salud a optimizar el uso de agentes antimicrobianos y a invertir en nuevas herramientas de diagnóstico que permitan un tratamiento dirigido y eficaz desde el inicio.

Una revolución que reduce el diagnóstico de 3 días a 45 minutos

«Hasta ahora, uno de los principales obstáculos que tenemos en el manejo de las ITU es que los cultivos necesarios para conocer cuál es el antibiótico más adecuado tardan de dos a cuatro días. Esto es un tiempo excesivo, en el que el estado del paciente puede empeorar significativamente, y que nos obliga a los especialistas a utilizar la prescripción empírica», señala el Dr. Jaume Borràs, quien recalca que la nueva herramienta puede suponer un importante cambio de paradigma en el tratamiento de este tipo de infecciones.

El sistema Sysmex PA-100 AST está diseñado principalmente para su uso en entornos de atención primaria y urgencias: utiliza muestras de orina fresca y proporciona resultados rápidos y precisos. Su tecnología nanofluídica avanzada y microscopía de contraste de fases permite la detección de bacterias comunes causantes de ITU y la realización de pruebas AST en tiempo récord.

«Con el sistema PA-100 AST, desde Sysmex damos respuesta a una necesidad diagnóstica que puede tener un gran impacto, dada la alta incidencia de las ITU. Por primera vez, una paciente que experimente una ITU no complicada puede recibir un tratamiento antibiótico específico basado en un test diagnóstico en menos de una hora, durante su primera visita al facultativo. Esto no solamente beneficia a la paciente que sufre el episodio de infección, sino, potencialmente, también a la salud pública», remarca el Dr. Francisco Blanco, Product Manager en Sysmex Europe SE.

La valía de esta nueva herramienta ha sido reconocida también por la prestigiosa revista The Lancet que le ha dedicado uno de sus editoriales, señalando la importancia de esta innovación para transformar la manera en que enfrentamos la resistencia a los antimicrobianos.