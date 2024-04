Más allá del espejo: consejos para mantener la calidad de vida durante el cáncer de mama

El cáncer es una enfermedad de la que todos hemos escuchado hablar alguna vez y que, por desgracia, resulta cada vez más cercana. Si le ponemos rostro femenino, las cifras son contundentes y tienen nombre propio, ya que el cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres de nuestro país: se estima que solo durante el año 2024 más de 36.000 españolas recibirán este diagnóstico. De entre todas ellas, entre el cinco y el siete por ciento tendrá que enfrentarse al cáncer de mama metastásico desde el primer momento, lo que significa convivir con una enfermedad que, por el momento, no tiene cura.

Como un jarro de agua fría, más bien helada, hacer frente a un diagnóstico de este tipo se convierte en un shock que suele paralizar la vida de cualquier paciente y, en muchas ocasiones, de su entorno más cercano. Ante un dictamen así, la primera pregunta que hacen las pacientes suele estar relacionada con su pronóstico, con el objetivo de tener certezas sobre su esperanza y calidad de vida. Sin embargo, lo cierto es que numerosas dudas se agolpan en la cabeza de las mujeres, y todas ellas merecen una acertada y empática respuesta.

Para ayudar a los profesionales sanitarios y a las pacientes a responder a estas preguntas, Pfizer, junto a un grupo de oncólogos y especialistas de otras disciplinas, han desarrollado «Más allá del espejo», en la que han elaborado una guía completa de recomendaciones sobre cuidados dirigida a pacientes y especialistas que tiene como objetivo facilitar un abordaje integral que permita cubrir las necesidades de estas pacientes, derribando de esta manera miedos y estigmas gracias a la información rigurosa y accesible que recoge este manual.

«Más allá de la supervivencia, que lógicamente les importa, las mujeres quieren vivir más... pero también vivir mejor y convivir con la enfermedad. Por tanto, todos aquellos aspectos relacionados con mantener su identidad y mejorar su calidad de vida son de una importancia crucial», asegura la doctora Virginia Martínez, oncóloga médica en el Hospital Universitario La Paz de Madrid.

Son muchas otras las cuestiones que interesan a las pacientes y que tienen que ver con «cómo perciben que la enfermedad afecta a su normalidad: vida en pareja y sexualidad, cómo comunicar las noticias alrededor del tumor en su entorno y cómo afectará a su vida familiar, a su trabajo, a su aspecto, si seguirán sintiéndose las mismas o si se reconocerán en el espejo», detalla la oncóloga, quien hace hincapié en que «en el caso del cáncer de mama metastásico, considerarse tan capaces y guapas como antes del diagnóstico es muy importante. Y no debería ser un privilegio para ellas, sino un derecho, pues el tumor ya les arrebata muchas cosas y nuestro objetivo es que no les quite nada más, ni tiempo ni momentos felices ni una vida lo más plena posible».

Romper tabúes

A pesar de que estamos en la era de la información, sigue habiendo tabúes y ciertos temas que generan numerosas dudas en las pacientes. «Es el caso de la dermoestética, con cuestiones que llegan a considerarse frívolas cuando no lo son. Les importan, necesitan preguntar y nuestro deber es proporcionar la mejor información, la más veraz y científica. El problema es que esa información resulta escasa y las fuentes no siempre son las mejores, de ahí la importancia de este documento de consulta, tanto para mantener actualizados e informados a sus oncólogos como a ellas. Otro punto de interés relacionado con la dermocosmética y que suscita muchas dudas es el consejo sobre dónde y cuándo realizar estos tratamientos para que sean seguros para ellas y consigan los mejores resultados. Es nuestra obligación dar ese tipo de cuidado al paciente. No tratamos tumores, sino personas, y eso implica un cuidado 360 grados».

Por eso, esta guía de recomendaciones se enfoca en abordar las siguientes temáticas: dermatología (cuidados y rutina completa de la piel y el cabello antes y durante el tratamiento); medicina estética (tratamientos médico-estéticos a los que pueden recurrir las pacientes en cada fase de su enfermedad); cirugía plástica (cuidado de las cicatrices y recomendaciones a la hora de someterse a una intervención de este tipo); salud bucal (problemas que pueden experimentar las pacientes y sus cuidados ideales); ginecología y salud sexual (trastornos derivados de la disminución de hormonas sexuales y las recomendaciones que pueden seguir para tener una salud íntima plena); nutrición (basada en la dieta mediterránea) y fisioterapia (actividad física recomendada y consejos para mantenerse activa). «Son muchos los aspectos que necesitan de nuestro cuidado y consejo, y cada vez más el oncólogo entiende que hay que intentar procurar ese tipo de abordaje holístico para conseguir cubrir las expectativas y necesidad de nuestros pacientes», concluye la doctora Martínez.

Una guía con información rigurosa

La guía de recomendaciones, disponible en la web cancerdemamametastasico.es, cuenta con el respaldo de la evidencia científica y la experiencia clínica de oncólogos y profesionales de especialidades como ginecología, dermatología, fisioterapia o cirugía maxilofacial y estética. «Ofrece una información científica revisada, pulida, actualizada, que supone un material de consulta fácil y rápido. Además, el enfoque multidisciplinar es muy enriquecedor, pues aporta un valor extra en las recomendaciones y favorece el manejo coordinado de la paciente», asegura la doctora Martínez.