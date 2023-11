Mónica García no es el mejor perfil para el Ministerio de Sanidad

Mónica García está exultante tras haber sido nombrada por Pedro Sánchez (por Yolanda, en realidad) nueva ministra de Sanidad. No es para menos, pues no se trata de un cargo menor. La pregunta que nos hacemos muchos es si esta mujer, anestesista y lideresa de Más Madrid, tiene el perfil adecuado para asumir una cartera necesitada de políticos integradores más que de activistas especializados en la confrontación. Ojalá nos equivoquemos, pero si a los hechos nos atenemos, García no va a buscar el pacto por la Sanidad que tanto necesita el país. Su interlocución con las autonomías del PP, que son mayoría ahora, está llamada al fracaso. El muro anunciado por Sánchez contra populares y Vox difícilmente lo va a burlar esta ministra que se ha caracterizado más por la lucha sindical que por arrimar el hombro para solventar los mil problemas de nuestros hospitales y centros de Salud. Hemos recogido en esta columna, en más de una ocasión, la acreditada opinión de Juan Abarca, presidente de IDIS y HM Hospitales, sobre la importancia de que los políticos de uno y otro cartel olviden sus discrepancias y se centren en buscar un acuerdo para sacar a la Sanidad de su actual colapso. Un pacto que pasaría necesariamente por integrar a la privada dentro del SNS como complemento imprescindible para que el modelo funcione.

Mónica García no es una dirigente que haya demostrado demasiada empatía con el sector privado, probablemente por prejuicios ideológicos. Y no parece previsible que vaya a cambiar ahora. Una pena porque el saliente ministro del ramo, José Manuel Miñones, se estaba ganando los parabienes del mundo sanitario por su talante cercano. El pacto de Sánchez con los comunistas de Sumar ha sepultado esa esperanza. Sólo queda el muro.