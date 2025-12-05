Ofrecen formación online gratuita para todas las enfermeras interesadas en la acción social

Solidaridad Enfermera, ONG del Consejo General de Enfermería (CGE), lanza el curso online ‘Salud Global, desarrollo y acción social: respondiendo a las desigualdades’, una formación impartida por el Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS) que tiene como objetivo acercar a las enfermeras al ámbito de la acción social, cooperación internacional y voluntariado.

El curso abrirá el plazo de inscripción el 9 de diciembre de 2025 y pondrá a disposición de los interesados un programa formativo en el que se abordan temáticas como el rol de la enfermería en la cooperación internacional, el trabajo con colectivos vulnerables o la mediación cultural en salud. Podrán inscribirse no solo enfermeras colegiadas, sino aquellas que no cuenten con la colegiación, así como perfiles no enfermeros.

La formación dará comienzo el 12 de enero de 2026 y se estructura en ocho grandes bloques, a través de vídeos en los que las personas que están en contacto en su día a día con estas realidades trasmiten su experiencia. Se puede acceder a toda la información del curso e inscribirse en la web de ISFOS a través de este enlace: https://www.isfos.com/oferta-formativa/formacion-continuada/no-acreditada-online/salud-global-desarrollo-y-accion-social/.

“Las enfermeras, además de su práctica asistencial, cada vez tienen más interés en otros campos, como la investigación o la acción social. Este último es una oportunidad para llevar nuestros conocimientos más allá y poder aplicar la ciencia del cuidado en contextos más complejos. Con este curso, desde el Consejo General de Enfermería buscamos dar a conocer un sector en el que la enfermería puede marcar la diferencia”, explica Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.

Llevar la profesión más allá

“Desde ISFOS tenemos clara la necesidad de mantener a las enfermeras lo más actualizadas posibles, y el ámbito social cada vez es más atractivo para quienes quieren llevar su pulsión enfermera más allá. Este curso tiene un objetivo claro: presentar un mundo a las enfermeras, de la manera más clara posible, para que puedan conocer en profundidad un contexto que puede ser otra opción para las enfermeras”, pone de manifiesto Pilar Fernández, directora de ISFOS.

Por su parte Alba Vega, enfermera colaboradora de Solidaridad Enfermera, comenta que, aunque esta iniciativa está abierta a toda la población, “el objetivo de este curso es ofrecer a las enfermeras herramientas adecuadas y nuevas competencias para atender a personas en situación de exclusión”. “Para nuestra organización, formar a las enfermeras no es solo un objetivo técnico, sino también una forma de fortalecer el sistema de salud, proteger a la población y reconocer el papel fundamental que la enfermería desempeña en nuestra sociedad”, hace hincapié la enfermera.

El curso contará con ocho bloques en vídeo, y los inscritos tendrán un mes para completar el programa entero. Además de estos materiales audiovisuales, las enfermeras que participen tendrán que realizar un test de conocimiento previo y después post curso de diez preguntas, así como una encuesta de satisfacción. Asimismo, los alumnos y alumnas tendrán acceso a recursos y documentación complementaria por cada temática, para profundizar en los contenidos.

Ocho vídeos de formación

El temario empieza abordando términos esenciales como la diferencia entre acción social, educación para el desarrollo, cooperación internacional y ayuda humanitaria. A lo largo de los ocho temas se explica el papel enfermero en la cooperación internacional en salud, el concepto de la agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo del milenio relacionados con la salud, la figura del mediador cultural en la atención sanitaria y las necesidades sanitarias de las comunidades más vulnerables.

Alba Vega recuerda que desde la ONG consideran que la formación en el Tercer Sector “es esencial para reforzar las competencias profesionales de las enfermeras” y que la capacitación continua es “una herramienta clave para ofrecer a nuestras compañeras y compañeros recursos con los que afrontar nuevas necesidades de salud en sus comunidades”. “Muchas profesionales creen que solo pueden participar a través del voluntariado, pero hay mucho más, con formación especializada en cooperación, una enfermera puede liderar proyectos. Hemos demostrado ser excelentes gestoras, y tenemos mucho que aportar en este ámbito”, concluye la enfermera de Solidaridad Enfermera.