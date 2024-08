«El ojo seco empeora en verano, pero en la costa notas una mejoría ficticia»

1. ¿En qué consiste el síndrome de ojo seco?

Es una patología que sucede cuando los ojos no son capaces de producir suficiente lágrima o cuando a pesar de producir lágrima suficiente, esta no cumple con su función. Se manifiesta de muy diversas maneras: picazón, ardor, sensación de arenilla o cuerpo extraño, visión borrosa, lagrimeo excesivo, fatiga visual, enrojecimiento, dificultad para abrir los ojos al despertar y sensibilidad a la luz.

2. Se ve agravado (población y gravedad) por el uso de pantallas, ¿por qué?

Este síndrome se agrava con pantallas porque este acto disminuye el número de parpadeo normal del ojo (siempre que fijamos la visión en algo se disminuye), y se favorece el aumento de la sequedad.

3. ¿Qué otras cosas pueden también empeorar el síndrome de ojo seco?

Los usuarios de lentes de contacto, ser mujer y mayor de 50 años. Pacientes con déficit de vitamina A o ácidos omega 3 y pacientes con patologías autoinmunes tipo síndrome de Sjögren.

4. ¿El ojo seco mejora en verano o no siempre?

El ojo seco no es que mejore en verano. De hecho, habitualmente empeora debido a las altas temperaturas y los ambientes secos (por los equipos de aire acondicionado…). Lo que sucede es que la gente que vive en climas secos, al ir de vacaciones a zonas de costa con mayor humedad pueden notar una «mejoría ficticia».

5. ¿El síndrome de ojo seco está asociado con alguna otra enfermedad o puede fomentar o acelerar el desarrollo de alguna patología oftalmológica?

El síndrome de ojo seco como tal no está asociado con ninguna enfermedad, sino que existen factores de riesgo que pueden causarlo: los factores hormonales; la edad avanzada; el uso de lentes de contacto; el consumo fármacos antidepresivos; el tratamiento con quimioterapia y radioterapia; las cirugías oculares previas; los factores ambientales (aire acondicionado, la calefacción, ambientes secos); la alimentación (déficit vitamínico), y las enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, fibromialgia, etcétera).

6. ¿Cuánta población sufre este síndrome de ojo seco? ¿Va en aumento?

La cantidad de población que sufre esta patología es del 60% de la población femenina mayor de 40 años y 40% de los hombres.

7. Hay dos tipos de ojo seco. ¿Cómo diferenciar cada uno? ¿Son hereditarios?

Existe el hiposecretor y el evaporativo. El primero se produce por una disminución de la producción de la lágrima artificial, habitualmente debido a la edad. Y el evaporativo es cuando se genera una excesiva evaporación de la lágrima, habitualmente asociada a la blefaritis (inflamación de glándulas de meibomio del párpado que provoca una no salida de grasa hacia la lágrima, sustancia responsable de que la lágrima no se evapore). Ninguno de los dos tipos de ojos secos es hereditario.

8. ¿A partir de qué edad sale esta patología?

El ojo seco es más frecuente a partir de los 50 años.

9. ¿Cómo se trata?

El tratamiento del síndrome del ojo seco se realiza de forma preventiva mediante una buena higiene palpebral (limpiando los párpados con calor y masaje para eliminar exceso de grasas y bacterias); usando correctamente las lentillas; con humidificadores que disminuyen la sequedad ocular; realizando descansos visuales mientras hacemos trabajos de cerca, y usando gafas de sol de buena calidad. Mediante tratamientos sería en el caso del ojo seco hiposecretor con el uso de lágrimas artificiales, suero autólogo... En el caso del ojo seco evaporativo, se trata con lágrimas y además existen láseres que mejoran la fluídrica del párpado (IPL) y lo desinflaman. También con limpieza palpebral, con vitaminas y antibióticos que actúan frente a las bacterias de los párpados.

10. En cuanto a los colirios, ¿qué puede hacer el paciente porque no siempre funcionan? ¿O es que hay que ponérselos de por vida?

Hay que aclarar que el ojo seco no se cura, lo que hacemos es tratarlo para mejorar la sintomatología, pero nunca desaparecerá del todo. Suelo decir a los pacientes que el objetivo del tratamiento siendo constantes es que de 10 días tengamos ocho buenos y dos malos, cosa que de no realizar el tratamiento tendremos dos buenos y ocho malos. Las lágrimas artificiales o los colirios para el ojo seco se recomiendan como tratamiento sintomático, para aliviar síntomas de sequedad, picazón, irritación y otros malestares asociados a esta condición. Su uso no cura el ojo seco, pero puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida y mantener la comodidad de tus ojos. La frecuencia de uso dependerá de la severidad de cada caso, algunas personas pueden necesitar usarlas varias veces al día, mientras que otras pueden usarlas solo una o dos veces al día. En general, los colirios para el ojo seco no son de por vida. Sin embargo, si tu ojo seco es crónico o grave, es posible que necesites usarlos durante un período prolongado o incluso de forma permanente.