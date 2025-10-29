Relacionan el incremento de casos de apnea del sueño con las olas de calor

La apnea obstructiva del sueño (AOS) es una afección común que puede elevar el riesgo de padecer problemas de salud graves, como enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, pero muchas personas no se dan cuenta de que tienen un problema.

Las personas con apnea suelen roncar fuerte, su respiración se interrumpe y se detiene durante la noche, y pueden despertarse varias veces. Esto no solo causa somnolencia excesiva, sino que también puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2.

Ahora, un importante estudio publicado hoy miércoles en el "European Respiratory Journal", muestra cómo las olas de calor, donde la temperatura se mantiene alta durante la noche, aumentan el riesgo de padecer AOS. Este hallazgo resalta la importancia de prepararse para las noches calurosas, por ejemplo, usando un ventilador y bebiendo abundante agua, especialmente para las personas con trastornos del sueño. También sugiere que es probable que la AOS se vuelva más común y grave debido al calentamiento global.

Los investigadores dicen que sus hallazgos son particularmente importantes ya que las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas debido al cambio climático.

Los datos

La investigación fue realizada por un equipo del Instituto de Salud del Sueño de Adelaida y del FHMRI Sleep Health de la Universidad de Flinders (Australia), dirigido por la Dra. Lucía Pinilla. Los investigadores analizaron datos de 67.558 personas en 17 países europeos, quienes utilizan regularmente sensores de sueño bajo el colchón y aceptaron compartir sus datos de forma anónima. Los sensores de sueño registran patrones de sueño, ronquidos, apneas (pausas en la respiración) y frecuencia cardíaca. La mayoría de los participantes eran hombres (79%), con una edad promedio de 52 años.

Los investigadores analizaron los datos del sueño durante cinco veranos europeos, desde enero de 2020 hasta septiembre de 2024. Compararon la ubicación de cada participante con las temperaturas nocturnas locales para evaluar el impacto de las olas de calor. Durante el período de estudio, hubo en promedio dos o tres olas de calor al año, y cada ola de calor duró alrededor de cuatro a cinco días.

Al analizar los datos, los investigadores descubrieron que el riesgo de padecer AOS de moderada a grave aumentaba un 13% durante el pico de una ola de calor. También descubrieron que por cada aumento de 1°C en la temperatura nocturna durante una ola de calor, la prevalencia de apnea de moderada a grave aumentaba un 1,1%. El riesgo era aún mayor cuando la humedad también era alta.

«Nuestros resultados muestran que, durante las olas de calor del verano, la apnea obstructiva del sueño se volvió más frecuente y grave. La AOS debería considerarse ahora junto con otras enfermedades crónicas agravadas por el cambio climático. Las olas de calor no solo son incómodas, sino que también pueden afectar directamente nuestra respiración y sueño», afirma Pinilla.

Es probable que estos efectos sean similares en otras partes del mundo y podrían ser incluso más pronunciados en regiones con climas más cálidos o olas de calor más frecuentes. Sin embargo, factores como la calidad de la vivienda y el acceso al aire acondicionado podrían influir en la gravedad del impacto.

«Si bien nuestro estudio no exploró los mecanismos exactos que subyacen a esta relación, sabemos que las noches calurosas suelen perturbar el sueño, haciéndolo más ligero y fragmentado. El calor también puede provocar retención de líquidos, lo que puede agravar la AOS», añade el Dr. Bastien Lechat, coautor del estudio. “Además, las personas pueden ser menos propensas a usar tratamientos como máquinas de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) durante el clima cálido, o pueden deshidratarse, lo que agrava aún más el problema”.

El equipo ahora planea investigar cómo las noches calurosas afectan la respiración durante el sueño, por qué la AOS empeora y si las estrategias de enfriamiento o los cambios de comportamiento pueden ayudar a reducir el impacto.

Problema de salud pública

Danny Eckert, autor principal y profesor de Matthew Flinders, afirmó: «Nuestros hallazgos proporcionan evidencia contundente de que las olas de calor pueden agravar significativamente la apnea obstructiva del sueño. A medida que las temperaturas globales siguen aumentando, cabe esperar que más personas se vean afectadas y que los casos sean más graves, lo que tiene graves consecuencias para la salud pública».

La apnea del sueño ya está infradiagnosticada y tratada. Con el cambio climático intensificando su gravedad, existe una necesidad urgente de mejorar el diagnóstico, el acceso al tratamiento y la concienciación pública.

La profesora Sofia Schiza, jefa del grupo de la Sociedad Respiratoria Europea sobre trastornos respiratorios del sueño, en la Universidad de Creta, Grecia, que no participó en la investigación, dijo: