El cacao podría proteger tus arterias si pasas muchas horas sentado, según la ciencia

Pasar horas sentado frente al ordenador, en el coche o viendo la televisión se ha convertido en una rutina en la cual podemos caer sin darnos cuentas de cuáles son los riesgos. Ahora, la ciencia acaba de descubrir un posible aliado inesperado para controlar los efectos del sedentarismo: el cacao.

Investigadores de la Universidad de Birmingham, Reino Unido, han comprobado que los alimentos ricos en flavanoles pueden proteger las arterias del deterioro que causa el sedentarismo, una buena noticia para millones de personas que pasan gran parte del día sin moverse.

El estudio publicado en The Journal of Physiology sugiere que comer cacao rico en flavanoles antes de permanecer sentado durante horas puede ayudar a mantener la salud de los vasos sanguíneos.

Los científicos implicados descubrieron que estos compuestos naturales presentes también en el té, las manzanas y las bayas ayudan a preservar la elasticidad de las arterias y el flujo sanguíneo, contrarrestando los efectos vasculares negativos del sedentarismo. También señalan cuánta cantidad de flavanoles o cacao hay que consumir para percibir los beneficios.

Sentarse mucho, un riesgo real para el corazón

Pasar largas horas sentado, ya sea en casa en el trabajo, deteriora la función vascular y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. De hecho, se calcula que una reducción del 1% en la elasticidad arterial puede elevar un 13% el riesgo de infarto o ictus.

En este nuevo ensayo, 40 hombres jóvenes sanos (la mitad con buena forma física y la otra mitad con menor nivel) permanecieron sentados dos horas después de tomar una bebida de cacao. Un grupo recibió cacao rico en flavanoles (695 mg) y otro con niveles muy bajos (5,6 mg).

El cacao rico en flavanoles evita el deterioro vascular

El resultado fue claro: solo el grupo que tomó cacao rico en flavanoles mantuvo intacta la función de sus vasos sanguíneos. En el resto, las arterias de brazos y piernas mostraron una disminución significativa de la dilatación mediada por flujo (FMD), un indicador clave de salud vascular.

Ni siquiera tener mejor forma física protegió a los participantes del deterioro vascular si el cacao carecía de flavanoles. "El nivel de forma física no evita el daño vascular de estar sentado, pero los flavanoles sí", subrayó el profesor Sam Lucas, coautor del estudio, en la nota que acompaña al trabajo.

Qué alimentos contienen flavanoles naturales

Los flavanoles son compuestos polifenólicos con efectos antioxidantes y vasoprotectores. Además del cacao, se encuentran en alimentos como el té verde y negro, las manzanas, las ciruelas, los frutos rojos y algunos frutos secos. Según Alessio Daniele, otro investigador del estudio, "es fácil incorporarlos a la dieta si se eligen productos de cacao elaborados con métodos que conservan los flavanoles naturales".

A modo de conclusión, la autora principal, la Dra. Catarina Rendeiro, recordó que "pasamos muchas horas sentados, ya sea en el trabajo o en casa, y aunque no nos movamos, nuestro cuerpo sufre un estrés fisiológico". Combinar una alimentación rica en flavanoles con pausas activas (levantarse o caminar unos minutos) "podría ser una forma eficaz de proteger el sistema vascular y reducir el riesgo de enfermedad cardíaca a largo plazo".