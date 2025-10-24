SuperHealth: el auge de los superalimentos en el canal farmacia

El interés por los superalimentos y complementos naturales continúa creciendo en España, también dentro del canal farmacéutico. En este contexto, SuperHealth, una marca de origen español especializada en mezclas funcionales elaboradas con ingredientes naturales, ha alcanzado las 50 farmacias con presencia en distintas comunidades autónomas, tras su lanzamiento el pasado mes de septiembre. Con este hito, la compañía consolida su expansión inicial y refuerza su apuesta por un modelo de producción nacional, con formulaciones desarrolladas junto a profesionales de la nutrición y procesos de fabricación propios en el País Vasco.

En concreto, las mezclas desarrolladas por SuperHealth se centran en aspectos cotidianos relacionados con el bienestar general: energía, descanso, sistema inmune o equilibrio digestivo, entre otros. Cada producto se elabora con ingredientes naturales seleccionados en regiones como India, Perú, Japón o África, procesados posteriormente en España bajo controles de calidad certificados. Así, el enfoque de la marca se apoya en la sostenibilidad y el uso responsable de materias primas, priorizando envases reciclables y reduciendo el impacto medioambiental en toda la cadena de producción.

Detalle de un suplemento de la compañía española SuperHealth Archivo

Una tendencia al alza en el mercado del bienestar

El crecimiento de SuperHealth se enmarca en una tendencia más amplia que está transformando la industria del bienestar. Los superalimentos, tradicionalmente vinculados a tiendas especializadas, están ganando presencia en farmacias, donde el consumidor busca productos que combinen trazabilidad, naturalidad y respaldo profesional. Según los últimos datos del sector, el interés por soluciones naturales para mejorar la salud y la energía diaria ha aumentado significativamente en los últimos años, impulsando la creación de nuevas líneas y categorías dentro del canal farmacéutico.

Compromiso con la calidad y la producción local

SuperHealth estructura su trabajo en torno a tres principios: 100% natural, es decir, sin aditivos, azúcares añadidos ni componentes sintéticos; 100% sostenible, con envases reciclables y procesos de fabricación responsables, y 100% marca España, es decir, desarrollo y producción nacional con proyección internacional.

En este sentido, la empresa prevé seguir ampliando su red de distribución durante los próximos meses, consolidando un modelo que combina investigación, sostenibilidad y producción local.