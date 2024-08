Susana Monereo: "Los alimentos naturales deben priorizarse en las dietas antiinflamatorias"

1. ¿Por qué se produce inflamación en el cuerpo?

La inflamación es una respuesta del cuerpo a una agresión que puede ser aguda como una infección en cuyo caso es beneficiosa o que puede ser crónica por activación continuada del sistema inmune como la que se produce en muchas enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, o problemas cardiovasculares, también a enfermedades autoinmunes como las artritis, o la enfermedad inflamatoria intestinal, la psoriasis la enfermedad celiaca o incluso en algunos tipos de cáncer. Esta inflamación es diferente, y se llama inflamación crónica de bajo grado. Si se deja y no se controla, deteriora lentamente la salud y la calidad de vida, pero podemos mejorarla mucho con medidas que están al alcance de todos como comer sano, hacer ejercicio, bajar peso y adoptando hábitos de vida saludables, de higiene, sueños, bajar el estrés etc. Esta inflamación de bajo grado no debe confundirse con la hinchazón abdominal que se puede producir por un aumento en la producción de gas a nivel intestinal relacionado con una disbiosis o alteración de las bacterias intestinales o por una gastritis, son cosas diferentes.

2. ¿En qué se basa la dieta desinflamatoria?

Sabemos que parte de esa respuesta inflamatoria puede reducirse cuando hacemos dietas baja en alimentos que consideramos favorecedores de la inflamación. . En realidad una dieta anti inflamatoria es lo que consideramos en general una dieta sana, rica en verduras, frutas, pescados sobre todo pescados azules aceite de oliva virgen, cereales integrales , carnes blancas fritos secos y algunas especias. Básicamente podríamos decir que la dieta mediterránea es la mejor dieta antiinflamatoria, si la hacemos correctamente y en cantidades moderadas

3. ¿Qué alimentos se deben priorizar en ella?

Los alimentos naturales no procesados es la mejor elección. Los alimentos vegetales en general ricos en agua fibras y muchos antioxidantes (verduras sobre todo las crucíferas, coliflor, brócoli, o el tomate o los pimientos que tienen potentes antioxidantes como el licopeno y frutas, como manzanas o frutos rojos), carnes blancas, pescados azules ricos en ácidos grasos omega3, frutos secos tipo nueces, grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra y cereales integrales como avena. Los lácteos se pueden tomar evitando la lactosa cuando la persona sea intolerante al igual que el gluten si se es celiaca

4. De todos esos alimentos, ¿cuál es el más antiinflamatorio?

Realmente no hay un alimento más antiinflamatorio como tal, el efecto beneficioso se consigue con el conjunto de todos ellos que hace que toda la dieta sea beneficiosa.

5. ¿Esa dieta se debe complementar con especias naturales como la cúrcuma o el jengibre?

Si estas sustancias poseen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, al igual que la canela, el clavo o el te verde. También las algas pueden dar un toque antioxidante interesante

6. ¿Y hay alimentos prohibidos o que hay que evitar tanto como sea posible?

Los alimentos que hay que restringir, son principalmente: carnes rojas grasas, carnes procesadas tipo bacon, tocino, salchichas fiambres. Cereales muy refinados, todos los alimentos procesados o industriales, fritos muchos de ellos con mucho conservantes, colorantes el azúcar y los alimento dulces o con alto contenido en azúcar, refrescos ,comida rápida o comida basura, y el alcohol. Evidentemente es imposible no comerlos, yo diría que la formula del 80% sano 20% no tan sano podría ser llevadero

7. La dieta también afecta a las bebidas… ¿Qué se puede bebe y qué no?

En efecto los líquidos que son imprescindibles afectan mucho, el agua debe ser nuestra bebida principal, las infusiones también son buenas, o el café con moderación y de forma ocasional el vino. El alcohol en general y los refrescos incluidos zumos de frutas deben evitarse como bebidas

8. ¿El ayuno nocturno también contribuye a desinflamar?

Si el ayuno es una excelente terapia antiinflamatoria, pero debe durar mínimo 16 horas. La mejor opción es suspender la cena y no tomar nada desde las 18h por la tarde, hasta las 10 h del día siguiente. No solo tiene efectos beneficiosos sobre la inflamación, también ayuda a mejorar enfermedades metabólicas como la diabetes, el hígado graso o la dislipemia, incluso a nivel cerebral sobre la memoria.