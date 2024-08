Así es la dieta antiinflamatoria que adelgaza y mejora la salud sin contar calorías

En pleno verano, cuando toca ponerse el bañador o el bikini, la hinchazón de la barriga parece notarse más que nunca. Puede que sobren unos kilos de más, pero también es el reflejo de que algo no va bien en nuestro interior: «Aumento de peso, problemas en la piel, dolores de cabeza o patologías como la diabetes, el hipotiroidismo, la depresión o incluso algunos tipos de cáncer podrían deberse a una inflamación crónica», asegura Sandra Moñino, dietista-nutricionista y autora del libro «Adiós a la inflamación».

Ante esta situación, la dieta se convierte en parte de la solución, hasta el punto de que la tendencia actual pasa por apostar por un menú antiinflamatorio más que por contar calorías. «Para perder peso no basta con reducir las calorías que tomamos. Esto no sirve de nada, pues cada persona es capaz de absorber más o menos grasa de las calorías que consume dependiendo de la inflamación que tenga en el cuerpo y de la microbiota intestinal que presente. Debemos valorar los alimentos por sus propiedades y no por la energía que aportan», advierte Moñino, quien insiste en que «hacer dieta restrictiva nos inflama».

De esta manera, los expertos insisten en la necesidad de decantarse por una alimentación que haga referencia a un enfoque dietético centrado en la reducción de la inflamación sostenida de bajo grado que está presente en el origen y mantenimiento de numerosas enfermedades crónicas. «No existe como tal una dieta antiinflamatoria universalmente aceptada, pero sí patrones dietéticos y nutrientes que han mostrado efectos antiinflamatorios en trabajos científicos. No quiere decir que las calorías ya no cuenten, sino que nuestras elecciones deben estar mayoritariamente dentro del grupo de alimentos ricos en nutrientes», explica Ana Isabel Sánchez, facultativo especialista en Endocrinología y Nutrición y miembro del Comité Gestor del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

Los beneficios de seguir un patrón de alimentación de este tipo son numerosos: «Las dietas ricas en antioxidantes como la mediterránea, además de reducir el estrés oxidativo, mejoran la resistencia a la insulina e influyen en la composición de la microbiota haciendo que tenga un perfil más saludable, lo cual impacta en el sistema inmune, en la salud digestiva y metabólica e incluso en la salud mental.

La despensa ideal

Tal y como aconseja la portavoz de la SEEN, en la dieta antiinflamatoria no pueden faltar alimentos básicos como «frutas y verduras, que desempeñan un papel crucial en la reducción de la inflamación; pescados grasos de agua fría, como el salmón, la caballa y las sardinas, pues tienen un alto contenido de ácidos grasos omega-3 con propiedades antiinflamatorias; cereales integrales procedentes de grano entero, ya que proporcionan fibra y nutrientes que contribuyen a reducir la respuesta inflamatoria; frutos secos y semillas, ricas en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas; grasas saludables como el aceite de oliva o el aguacate, con un alto contenido de grasas monoinsaturadas y efectos antiinflamatorios; legumbres, como alubias, lentejas, guisantes y garbanzos, que son excelentes fuentes de proteínas, fibra y antioxidantes de origen vegetal. Contribuyen además a una microbiota intestinal saludable; hierbas y especias, como la cúrcuma, el jengibre, el ajo y la canela, o los probióticos, es decir, alimentos fermentados como el yogur, el kéfir y el chucrut que pueden influir positivamente en la microbiota intestinal y reducir potencialmente la inflamación».

Frente a ello, los especialistas aconsejan evitar «el consumo de productos ricos en grasas saturadas y azúcares refinados y pobres en fibra, pues evoca un estado de inflamación metabólica crónica y modificaciones desfavorables de la microbiota intestinal que contribuyen al desarrollo de muchas enfermedades prevalentes no transmisibles», advierte Sánchez.