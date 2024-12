La terapia musical revoluciona el abordaje de las enfermedades respiratorias

Muchas de las personas que viven con enfermedades pulmonares crónicas, como asma o EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) pueden experimentar síntomas como falta de aliento, incluso a pesar de seguir las recomendaciones de sus respectivos médicos en cuanto a medicación, abandono del tabaco y rehabilitación pulmonar. La terapia musical se está convirtiendo en una opción terapéutica emergente sobre la que, según la Asociación Americana del Pulmón (ALA) merece la pena investigar más. Con la evidencia científica disponible por el momento, los expertos de esa sociedad científica admiten su utilidad en las esferas psicológica, física y social. De hecho, recomiendan cantar en un coro para aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida.

El primer motivo es que cantar es una forma de controlar la respiración. Se trata de algo que prácticamente todos aprendemos de niños, y que puede incorporarse a la esfera social (participando en un coro o actividad similar).

Muchos no nos damos cuenta de lo complejo que resulta el acto de cantar, pero si lo pensamos, lengua, paladar, laringe, pulmones… son solo algunas de las partes del cuerpo que controlamos al hacerlo. Tenemos que ajustar el volumen, el tono, el aire que guardamos y expulsamos y la postura. Y esto es solo una reflexión superficial, sin entrar en detalle sobre qué hace nuestro organismo cuando cantamos.

En los últimos años ha crecido el interés por las actividades dentro de la etiqueta «Canta por la salud pulmonar» (SLH, por sus siglas en inglés), iniciativas que animan a los pacientes con enfermedades respiratorias a participar en grupos de canto para mejorar su condición. En el año 2016 se formó un grupo de consenso (en la jerga, un equipo de expertos) para que estudiaran su eficacia. Los investigadores del Imperial College de Londres (Reino Unido) revisaron los estudios científicos publicados sobre el tema y llegaron a la conclusión de que «existen suficientes datos para pensar que cantar tiene potencial para mejorar la calidad de vida relacionada con la salud, particularmente en lo tocante a la salud física, y reducir los niveles de ansiedad».

En la Fundación Británica del Corazón explican que «la investigación sobre el poder terapéutico del canto ha interesado cada vez a más investigadores durante la última década». También puntualizan que hay dos aspectos a los que la comunidad académica ha prestado atención: la respuesta fisiológica, en el cuerpo, y la respuesta mental. Por eso aseguran que «cada vez hay más evidencias (científicas) de que cantar con regularidad y en grupo resulta beneficioso para la salud general y el bienestar».

La mejoría se observa en la calidad de vida relacionada con la salud, la higiene postural, la fuerza de voz… y la reducción de la sensación de soledad.

Terapia musical para los pulmones PIKASO/FREEPIK LA RAZÓN

Los pacientes aseguran que la práctica hace que se reduzca la sensación de falta de aliento, que aumente el control que tienen de su propia respiración y el manejo de sus síntomas en general.

También es verdad que no cantan «sin más». En los grupos que avala esta fundación los directores han recibido formación para diseñar sesiones que están pensadas para los pacientes. Matizan que «otros grupos de canto, no especializados, pueden ser actividades satisfactorias y útiles, pero pueden no ofrecer todas las técnicas que te ayudan a manejar mejor la enfermedad». En sus grupos, las canciones se seleccionan para simular ejercicios de respiración.

Un equipo de investigadores japoneses ha analizado el efecto combinado de la rehabilitación pulmonar y la terapia con música en pacientes con EPOC. En la revista «Journal of Physical Therapy Science» escriben que «combinar ambas técnicas mejora los parámetros de la función pulmonar» y añaden que la terapia musical «es un nuevo abordaje que, junto con la rehabilitación, puede usarse en el control de la enfermedad».

¿Cómo funciona?

Los expertos de ALA explican que, en principio, «puede parecer contradictorio que mantener notas de forma prolongada y limitar la respiración resulte bueno para los pulmones de las personas con enfermedades respiratorias crónicas, pero la investigación ha mostrado que ‘cantar para respirar’ es beneficioso».

Un análisis de pacientes con EPOC durante ocho semanas, mientras participaban en un programa educativo para el control de la respiración con dos sesiones semanales de media hora y sesiones de canto de una hora con la misma frecuencia hizo que los pacientes comprendieran mejor el proceso de la respiración, mejoraran su control y realizaran con mayor facilidad algunas de sus tareas cotidianas. «Si uno lo piensa –dicen desde la Asociación Americana de Pulmón– tiene sentido. Mucha gente con EPOC o asma recurre a ejercicios de respiración para manejar sus síntomas. Estos ejercicios estimulan el uso del diafragma para respirar, en lugar de los músculos del cuello y el pecho. Igual que cuando tienes que sostener una nota al cantar, los ejercicios de respiración se centran en la respiración lenta y la capacidad de contenerla».

Una técnica de respiración conocida que se emplea en la rehabilitación pulmonar es la del «labio fruncido», que consiste en mantener los labios parcialmente cerrados al exhalar para que el flujo de aire sea más lento, lo cual mantiene la presión para que las vías respiratorias se mantengan abiertas. Según Vince Tedjasaputra, director de comunicación científica de ALA, «cantar es esencialmente una modificación de esa técnica; los cantantes aprenden a controlar el flujo de aire que exhalan para modular el tono y la intensidad, y la presión aumentada sobre las vías respiratorias sin duda ayuda a los pacientes con EPOC a mantener abiertos los conductos de respiración».

En la esfera del bienestar, hay un acuerdo bastante extendido sobre el hecho de que vivir con una enfermedad pulmonar crónica no es solo una cuestión física, sino que deja un poso emocional intenso. La depresión y la ansiedad son comorbilidades frecuentes en esta población de pacientes. Se ha visto que las personas con EPOC son dos veces más propensas a desarrollar estas condiciones de salud mental que quienes no la padecen.

Para manejar la ansiedad y la depresión, los profesionales pueden recomendar medicación, terapia y ofrecer consejo sobre estrategias para su manejo. Algunas de las terapias incluyen ejercicios de respiración, apoyo social o actividad física. La terapia musical es una de las posibles estrategias. Para Tedjasaputra, «cantar en público puede ser un reto, sobre todo para quien tiene una enfermedad pulmonar, pero si la persona que se sienta a tu lado tiene la misma condición, puede convertirse en una experiencia compartida y de pertenencia a un grupo». Él mismo lleva 25 años formando parte de un coro y asegura que le ha ayudado a formar un nuevo vínculo, hacer amigos y «tener algo divertido que hacer cada semana».

Otro estudio, publicado en la revista científica «Quality of Life Research», muestra que la terapia basada en el canto puede aliviar los síntomas de depresión. Un paciente contaba a la Fundación Británica de Pulmón que participar «no es solamente algo que beneficie a la salud física, sino que mejora la salud mental, muchas personas con enfermedades pulmonares se deprimen porque hay cosas que antes disfrutaban y que tienen que dejar de hacer». La soprano ganadora de cinco premios Grammy Renée Fleming ha dedicado un libro a esta cuestión, examinando los efectos terapéuticos de la música (y otras formas de arte) en la salud. En él incorpora el punto de vista de científicos, artistas y profesionales sanitarios. Se titula «Música y mente».

El punto de vista del cantante profesional

►La soprano española Rosalía Cid ha hablado con LA RAZÓN desde la perspectiva profesional del canto y sus efectos en la respiración y el estado de ánimo tras el estreno de «La Rondine» de Puccini en La Scala de Milán, uno de los templos (si no «el» templo de la ópera italiana), en el cual ha interpretado el papel de Lisette. Para ella se trata de una cuestión práctica, es posible que el cantante no lo perciba en el momento, por la concentración que requiere su trabajo: «En momentos de mucha carga emocional el cantante está extremadamente concentrado, tenemos que llevar a cabo una proeza técnica mientras experimentamos sentimientos muy intensos y estamos conectados con el director y nuestros colegas en escena, pero sí hay momentos en los que se percibe una escucha atenta, por la ausencia de distracciones y porque normalmente sientes que la gente respira contigo, o con la orquesta, por eso es fácil emocionarse (como público) muchas veces, porque cambia la respiración y se va en apnea (‘conteniendo el aliento’) escuchando algunos momentos».