Tienen más de 60 años y están imparables: arrasaron en los Premios Salud Activa por el envejecimiento saludable

¿El secreto para un envejecimiento largo y saludable? "Yo creo que sigo viva porque no paro, ni física ni mentalmente", explica Pepa Alonso, de 69 años, vecina de Rota (Cádiz). "He superado varios cánceres y ser activa me ayuda a sobrellevarlo. Hago marcha, pilates, estudio para la prueba de acceso a la universidad para mayores y salgo con mis amigos, además de leer", enumera. Su consejo para vivir más y mejor es claro: "Si la vida te da palos, haz una hoguera. Y sigue luchando".

Pepa Alonso es una de las 10 finalistas de los Premios Salud Activa, que reconocen y dan visibilidad a las personas activas en España que cuidan su salud a partir de los 60 años. Lejos de premiar el pasado, estos premios celebran el presente y futuro de quienes han cruzado la barrera de la "anciandad" con más energía que nunca. La cuarta edición de estos galardones se celebró ayer, en Gerona. Organizada por SegurCaixa Adeslas en colaboración con CaixaBank y la Fundación Edad&Vida, contó con la participación de más de 2.000 personas, más del doble que el año pasado.

Este año, los Premios Salud Activa Todos los testimonios se recopilaron en www.premiosaludactiva.com para facilitar la votación popular, en la que se contabilizaron cerca de 100.000 votos. De esta forma, salieron 10 finalistas cuyas historias, en vídeo o relato escrito, fueron luego valoradas por un jurado que incluyó a ganadores de ediciones anteriores. Algunos de sus testimonios nos regalan consejos invaluables sobre cómo mantenernos sanos y activos durante el proceso del envejecimiento.

Una mujer de 92 años contó su secreto de vida activa: "El movimiento es vida, y yo no pienso parar". Se llama Pilar Pérez, y es Lugo. "Desde pequeña me ha gustado bailar. A los 70 me apunté a clases de sevillanas; a los 80, a zumba; y ahora, con 92, practico tai chi tres veces por semana. Vivo sola, cocino para mí y para mis nietos cuando vienen, y organizo sesiones de lectura en el centro de mayores. Dicen que soy un torbellino. Yo digo que simplemente no me rendí nunca. Envejecer no me detuvo: me reinventó".

María del Carmen Múgica, de 73 años y natural de Málaga, cuenta que "volver a sonreír era mi mayor meta". Y es que "durante años viví con ansiedad, tras la pérdida de mi pareja y varios problemas de salud. Me sentía sola y sin rumbo. Pero un día decidí apuntarme a un taller de teatro en mi barrio. Desde entonces, no solo recuperé la sonrisa: gané una familia. Hoy actúo, escribo mis propias obras cortas y doy charlas sobre cómo el arte puede sanar. Ser activa me ha devuelto la vida", señala, dando valor no solo a salud física sino a la mental.

Para Julián Estévez, de 68 años, y vecino de Zaragoza, "no hay edad para pedalear hacia la felicidad". Él no aprendió a montar en bici hasta los 64 años. "Nunca había podido hacerlo de niño. Empecé con miedo, pero cada caída me enseñaba algo. Hoy salgo cada mañana con un grupo de ciclistas mayores y hemos recorrido media España en rutas saludables. La bicicleta me ha dado libertad, amigos y un propósito. Y sí, aún me emociono al decirlo", celebra.

También destaca el testimonio de Carmen Antúnez, madrileña de 71 años. "Tengo artritis reumatoide desde los 50, y hubo un tiempo en que creí que mi vida activa había terminado. Pero descubrí el yoga adaptado y luego el voluntariado con personas que tienen movilidad reducida. Ahora imparto talleres, acompaño a quienes empiezan y sigo formándome. Me muevo con dolor, sí. Pero también con esperanza. Y eso es más fuerte que cualquier pastilla", señala.

Durante la gala, el jurado de los Premios Activa 2025 seleccionó a tres ganadores en la categoría de vídeos y otros tres para la de relatos escritos. Pero todos los testimonios finalistas aparecerán en un libro, en formato digital, con el que se quiere motivar a otras personas mayores a llevar una vida activa. A cuidar su salud física y mental. Además, los premiados serán embajadores del premio durante los próximos meses con el objetivo de facilitar que su ejemplo llegue a más personas.

La gala tuvo lugar en el CaixaForum Girona y fue seguida también por streaming. El sentimiento general es que no fue solo una entrega de premios; fue una colección de emociones, un puñado de testimonios que cortan la respiración y demuestran que la vitalidad no se jubila. Hubo lágrimas, ovaciones y una palabra que se repitió como mantra: inspiración

Carlos Hernández, director de Negocio de SegurCaixa Adeslas remarcó el carácter ejemplar de los participantes, "que demuestran que la actividad física y mental, los hábitos de vida saludable y una actitud optimista permiten afrontar los retos de esta etapa de la vida de una forma positiva. Ese es el camino que apoyamos desde Adeslas, y lo hacemos también a través del acompañamiento personalizado y la colaboración de nuestros profesionales sanitarios y especialistas".

Desde Adeslas, los responsables subrayaron su apuesta por soluciones de salud adaptadas a esta etapa de la vida. El envejecimiento saludable es uno de los objetivos que la ONU se ha marcado como prioritario a escala global. En este contexto que impulsan un cambio cultural respecto a la vejez, España aporta su granito de arena con ejemplos concretos de personas que han decidido seguir moviéndose, aprendiendo y soñando. Una cosa ha quedado clara en esta cuarta edición: cumplir años no es frenar, es coger impulso.