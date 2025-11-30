Tres consejos para mejorar tu digestión según la nutricionista Sol Velasco

La salud digestiva se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales, especialmente ante el aumento de molestias comunes como hinchazón, pesadez o digestiones lentas. Mantener un sistema digestivo sano no solo mejora el bienestar general, sino que también influye en la energía, el estado de ánimo y la calidad de vida. En este contexto, cada vez más especialistas comparten recomendaciones prácticas para ayudar a las personas a mejorar su relación con la comida y con su propio cuerpo.

Comer en un entorno tranquilo

En un video de TikTok, la nutricionista digestiva Sol Velasco explica que el primer paso para mejorar la digestión es comer en un ambiente calmado. Esto significa evitar el uso del móvil, no discutir mientras se come, no hacerlo con prisas y tratar de reducir el estrés durante la comida. Velasco señala que es fundamental estar centrados y presentes, conectando con el acto de comer.

Evitar beber agua durante la comida

Como segundo consejo, la nutricionista recomienda no hidratarse mientras se está comiendo, sino hacerlo principalmente entre comidas. Según detalla, el sistema digestivo utiliza enzimas específicas para procesar los alimentos, y si se consume mucha agua durante la ingesta, estas enzimas se diluyen, disminuyendo su concentración y su capacidad digestiva.

Masticar correctamente cada bocado

El tercer tip que comparte Velasco es masticar bien, idealmente entre 10 y 12 mordiscos por bocado. Esta práctica facilita el trabajo del sistema digestivo, ya que la digestión comienza en la boca y un triturado adecuado mejora todo el proceso posterior.

Con estas tres recomendaciones, Sol Velasco busca que más personas adopten hábitos sencillos pero efectivos para mejorar sus digestiones y, con ello, su bienestar diario.