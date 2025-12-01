José María Baldasano: «La DANA de 2024 fue un 15-20% más intensa por el cambio climático»

Dos grados más no son para tanto. Una historia del negacionismo climático» (Editorial Cátedra). Hace 20 años eso sonaba como algo lejano. Hoy, en cambio, a algo demasiado cercano. Ya en 2024 se superaron en cerca de 1,55°C los niveles preindustriales.

¿Hay menos negacionistas que antes o han cambiado de táctica ante la realidad?

No, lo que ha habido es una evolución en sus estrategias. Como el actual cambio climático no se puede ya negar, se pasa del negacionismo explícito al retardismo con mensajes como que «hay emisiones, pero tenemos alternativas tecnológicas para ir avanzando en su captura. Ojalá se pudiera, pero es imposible. Se está capturando el 0,1-0,2% de las emisiones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) y en 2024 emitimos 38 millones. También mandan mensaje de que con las regulaciones se va a destruir actividad económica.

¿Cuándo surgen las primeras voces negacionistas en 1950 o en 1970?

Entre 1955 y 1960. Ya había científicos que hablaban del tema, pero con los problemas de contaminación atmosférica en Los Ángeles, la American Petroleum Institute financia una investigación de Keeling, quien demostró un aumento de la concentración de CO2 por el uso de combustibles fósiles. En 1959 se celebra en Nueva York una conferencia y es en ella en la que Teller explica que si usamos combustibles fósiles vamos a generar un cambio climático. Y es ahí donde el sector comienza a posicionarse en el negacionismo climático radical.

¿Cómo afecta el negacionismo a la salud?

La combustión de combustibles fósiles tiene efectos cancerígenos, además de generar problemas respiratorios, cardiovasculares, cerebrales y en el sistema reproductor. Luego hay efectos globales y a largo plazo del cambio climático por las olas de calor, sequías, etc. Y también por fenómenos meteorológicos extremos como la DANA de 2024. Inundaciones siempre ha habido. Pero el cambio climático hizo que fuera un 15-20% más intensa de lo que hubiera sido. Y luego hay importantes efectos de salud indirectos.

¿Qué opina de tanta Cumbre de Cambio Climático (COP)?

En este momento desgraciadamente todo proceso COP es un proceso fallido. Estas cumbres han dejado de tener su función. También hay que decir que sin las COPS las emisiones actuales serían mayores. Otro detalle importante de por qué las COPS no han avanzado es por los petroestados. Las corporaciones estatales de combustibles fósiles son propiedad en un 77% de los gobiernos.

En su libro explica que la mayorías de compañías de combustibles fósiles registraron una mayor producción en los 7 años posteriores al Acuerdo de París que en los 7 previos a esa fecha. ¿Por?

Porque quieren aprovechar hasta la última gota lo que el sistema les permita usar. Siguen con su modelo de bloquear las renovables y el vehículo eléctrico. Pero también va unido a que en 1990 éramos 5.000 millones de personas y 400 millones de vehículos. En 2024 somos más de 8.200 millones y más de 1.400 millones de vehículos. El consumo de energía primaria se ha doblado en los últimos 25-35 años.

¿Con qué negacionismo sitúa a Trump con su afirmación «El cambio climático es la mayor estafa jamás perpetrada»?

Es una representación del negacionismo básico americano. Negarlo de forma explícita para mantener sus intereses.

En su libro explica que la FAO pasó a decir que las emisiones ganaderas eran responsables del 18% de las emisiones GEI en 2006 a 14,5% en 2013 y a 12% en 2015 según el informe FAO 2023. No tanta gente se ha vuelto vegana... ¿A qué se debe?

Fue por un problema con la metodología de las emisiones. La FAO no siguió las guías del IPCC, sino el análisis de ciclo de vida.

¿Por qué se ha exagerado el impacto del metano generado por las vacas?

Para desviar la atención de la causa principal: el uso de los combustibles fósiles. No he logrado saber quién echó la culpa a los eructos de las vacas, pero esto convencido de ello.