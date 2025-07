Última hora del estado de salud de Donald Trump tras su chequeo médico

Imágenes recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostrando moratones visibles en el dorso de su mano han generado un notable revuelo en redes sociales y medios de comunicación. Los hematomas, cubiertos con maquillaje, fueron captados por una cámara de televisión de la cadena C-Span y, rápidamente, las manos del republicano se convirtió en objeto de escrutinio social. Para más inri, el hallazgo coincide con unas fotografías donde se también se observa hinchazón en sus tobillos. ¿Qué le pasa a Trump?

El gabinete de comunicación de la Casa Blanca ha querido zanjar los rumores acerca del estado de salud de Donald Trump, de 79 años, y ha hecho público un comunicado en el que aporta detalles sobre su último chequeo médico. En rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó las especulaciones como infundadas, asegurando que el presidente goza de "excelente salud", pese a los hematomas visibles en la mano y la inflamación leve en las piernas. Leavitt achacó los hematomas a una insuficiencia venosa crónica.

Según el comunicado oficial, tras detectar "una leve inflamación en la parte inferior de las piernas", el equipo médico de Trump le practicó un estudio vascular completo. El examen incluyó ecografías Doppler venosas bilaterales, que confirmaron un diagnóstico de insuficiencia venosa crónica en grado AB 9, una "afección común en personas mayores de 70 años".

"La carga venosa es leve y no representa un riesgo inmediato para su salud. Es una condición muy común y manejable", indicó el doctor Sean Barbarella, médico personal de Trump, quien además enfatizó que "no se ha detectado trombosis venosa profunda ni enfermedad arterial".

The White House said that President Trump is experiencing swelling in his lower legs and bruising on his right hand, after photographs emerged of Trump with swollen ankles and makeup covering the afflicted part of his hand https://t.co/Q2h9ZWocBOpic.twitter.com/IAzm1asn6A