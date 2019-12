Cocaína y sexo: La “fiesta blanca” que habría acabado con la vida de Marta Calvo

Eran las 5:55 horas del 7 de noviembre cuando Marta Calvo envió su última ubicación a su madre vía WhatsApp. Se desconoce si acababa de llegar o ya llevaba un rato en esa vivienda de la calle San Juan Bautista de Manuel (Valencia), alquilada por la madre del que sería el autor de su desaparición. Jorge Ignacio Palma (Nacho), declaró ayer ante los agentes de la Guardia Civil su versión de los hechos, que los investigadores ponen en duda. Él asegura que había quedado con la joven para mantener relaciones sexuales y que éstas se llevaron a cabo mezcladas con el consumo masivo de cocaína por parte de los dos, en lo que se conoce como “fiesta blanca”. Él era un habitual de estas prácticas y ya fue investigado por hechos similares el pasado mes de abril, cuando falleció una prostituta del barrio de Ruzafa, en Valencia capital. Nacho había sido su último cliente y abandonó la habitación de la casa de citas mientras la mujer convulsionaba, según avanzó “Las Provincias”. Poco después moría en un hospital valenciano y él fue investigado pero al tratarse de una sobredosis, no se investigó mucho más pero sí parece que se trataba de cocaína de gran pureza.

De hecho, es muy probable que fuera él quien proporcionara el estupefaciente que movía (ya fue condenado por tráfico de droga). De esta forma, Nacho asegura que Marta ahora también habría fallecido por una posible sobredosis y que él “solo” se habría deshecho del cuerpo. Así, reconoció haberlo descuartizado en la misma vivienda de Manuel y haberlo introducido en bolsas de plástico para posteriormente haberse deshecho de las diferentes partes del cuerpo en contenedores distintos. Los investigadores trataron de dar cierta credibilidad a su testimonio y por eso ayer se paralizó una planta de gestión de residuos, donde van a parar las basuras de esa zona pero no se encontró nada, según los responsables de la planta, que aseguraron que habría sido imposible que se les “colara” ninguna parte del cuerpo porque llevan a cabo un separado manual. Esos restos pasan posteriormente a distintos vertederos en Valencia, Cuenca y Murcia.

Mientras los investigadores apuran sus informes para entregar al juez unas diligencias lo más completas posibles (les quedan menos de 48 horas de plazo para pasarle ante el juez), no descartan ninguna opción y creen que sí pudo haber una muerte violenta. Sin embargo, si no aparece el cuerpo de la joven será complicado de determinar. En este sentido es muy importante el informe de los agentes de Criminalística de la Guardia Civil con respecto a los vestigios de Marta que había en la casa de Manuel, donde presuntamente sucedieron los hechos. Dependiendo de dónde encontraran sangre de Marta (si es que había restos biológicos aunque la madre del detenido hubiera limpiado con lejía) podría ser propia de las tareas del descuartizamiento que él mismo ha reconocido o es indiscutiblemente fruto de una muerte violenta. Su abogado, Oscar Fernández, que recientemente ha defendido al ex marido de Mónica Oltra en un turbio asunto de abusos sexuales a una menor, lleva su defensa y el miércoles estuvo presente durante las 5 horas de su declaración, según fuentes del caso. La madre del acusado también habría sido clave en la investigación porque acudió a ver a su hijo el día después de los hechos, 8 de noviembre, porque era su cumpleaños y porque ha mantenido contacto con él durante su huida. De hecho él decide entregarse apenas un día más tarde de que ella fuera llamada por segunda vez a declarar. Mientras podrían acudir al domicilio de la calle San Juan Bautista de Manuel para practicar una reconstrucción de los hechos, él sigue en las dependencias de la Guardia Civil de Patraix