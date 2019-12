El top less “sin filtros” de Valeria Quer para hacer frente a sus miedos

Valeria Quer trata de recuperarse del duro golpe de la pérdida de su hermana Diana y de la dura batalla legal que mantienen sus padres. Valeria decidió hace poco cerrar sus redes sociales para tratar de aislarse y recuperarse. Pero su distanciamiento duró poco. Hace una semana volvió a compartir imágenes en su perfil de Instagram. Y lo hizo con dos sugerentes imágenes. En la primera de ellas, aparecía en un baño con un escueto short, que dejaba ver el tatuaje que lleva en su nalga derecha. En la segunda imagen, mucho más explícita, aparecía de espaldas, mirando a cámara y sujetando sus nalgas con ambas manos. Era su particular manera de comenzar a aceptar sus defectos y afrontar sus miedos. Para ello, cuenta con el cariño de sus inseparables perros, a los que también ha fotografiado y compartido.

Publicidad

Otro pilar importante en su vida era su hermana Diana, asesinada por José Enrique Abuín, el 21 de agosto de 2016, cuando regresaba a casa después de estar con un grupo de amigos en las fiestas de la localidad gallega de A Pobra do Caramiñal. Valeria siempre la tiene muy presente y comparte de vez en cuando imágenes de ambas. Por ello, no quiso perder la oportunidad de volver a recordarla el día de Navidad y compartió una foto de las dos en el salón de su casa con el mensaje: “Vas a estar siempre conmigo”.

Valeria ha dado un paso más para su recuperación y ha querido levantarse después de haber tocado fondo y ha reconocido que lo ha pasado muy mal pero que es tiempo de mirar adelante y afrontar las cosas como son. Así, ha publicado dos de las cientos de fotos que se ha hecho -las que más le gustan, según confiesa- para compartir con sus seguidores cómo se siente: “Llevo últimamente un tiempo en el que me llevo queriendo muy poco hasta tal punto de mirarme hoy al espejo y llorar. Dejarme el pelo corto y mis complejos me han llevado a perder mucha autoestima. Me he mirado al espejo, me he secado las lagrimas y me he retado a mi misma a hacerme fotos donde básicamente salen algunos de mis más débiles defectos, sin filtros, sin seguir la moda que ha impuesto la sociedad de maquillarnos para vernos más guapas e intentar aprender a quererme y a superar este bache. Me he hecho 50000000mil pero os dejo estas dos que son las que más me han gustado. No sé si me arrepentiré y borraré esta foto pero lo que se es que hay que quererse tal y como uno es y sentirse bien siendo quienes somos con nuestras defectos y virtudes”.

La valentía de Valeria ha sido muy aplaudida entre sus más de 97.000 seguidores. La foto acumula más de 1.500 me gusta en apenas unas horas y se han multiplicado los mensajes de apoyo. “Eres impresionante cuando te ves bien y haces el esfuerzo de quererte, es la energía”, indica una seguidora. Otra le manda mucho ánimo: “Tenemos que querernos como somos !!! Donde nosotras vemos defectos , mucha gente ve hermosura!”. “Qué defectos? Muchas veces son perceptibles sólo por uno mismo”, indica otra usuaria de Instagram. “Eres preciosa y recuerda primero debes quererte y aceptarte tu para que así lo puedan hacer los demás! Animo guapa y fuerza”, añade otra.

Valeria Quer ha decidido continuar su vida en solitario, sin pareja, después de que a mediados de mes denunciara en Instagram que su ex novio le había dado una paliza y acompañó su denuncia con varias fotos de marcas en su espalda o de su mano vendada. "Si tienes una pareja que te pone la mano encima, te escupe y te maltrata psicológica y físicamente, no sigáis con esa persona que os amenaza con suicidarse si la dejáis”, dijo en el texto de una de las imágenes que compartió. Además, indicó que había vuelto a Madrid para presentar una denuncia contra su agresor y animó a todas las mujeres que hayan pasado o estén pasando por una situación similar que pongan su caso en manos de la justicia.