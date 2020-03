¿Puede convertirse el sexo en un aliado frente al coronavirus? Varias investigaciones científicas han determinado que la actividad sexual estaría relacionada con mayores defensas, por eso, se cree que podría ser una medida para poner en práctica.

Nuemerosas investigaciones desarroladas en los úlñtimos años ya verificaban los beneficios del sexo en nuestro organismo al fortalecer nuestros sistema inmune y ahora hay quienes aseguran que que los orgasmos refuerzan las defensas contra el coronavirus.

Un reciente estudio del departamento de psicología médica de la Clínica Universitaria de Essen, en Alemania, ha confirmado que los orgasmos elevan los niveles de dopamina y oxitocina, componentes químicos que estimulan al sistema inmunológico y lo fortalecen a la hora de combatir amenazas externas como virus.

Además, ambos componentes reducen los niveles de cortisol, el responsable del estrés, presente en episodios de ansiedad, miedo o angustia.

El estudio, además, analizó el nivel de glóbulos blancos (responsables de combatir a virus y bacterias) presentes en el cuerpo cinco minutos antes de un orgasmo y 45 minutos después, para comprobar la elevación de la cantidad de estos glóbulos, particularmente el de las células asesinas naturales que combaten las infecciones.

En esta misma línea, la Universidad de Indiana también realizó un estudio en el que destacó que las relaciones sexuales aumentan los niveles de anticuerpos, lo que fomenta el combate de las infecciones.

Además hay que recordar que según la OMS El COVID-19 solo se contagia por las vías respiratorias: “La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala”.

Esto, por tanto, no afecta a las relaciones sexuales, al menos no directamente, ya que el coronavirus no se puede contagiar a través de los fluidos genitales. En cualquier caso debe evitarse si un miembro de la pareja está en cuarentena o tiene síntomas.